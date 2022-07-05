İtalya Kuraklık Nedeniyle Beş Bölgede Olağanüstü Hal İlan Etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın son haftalarda beş kuzey bölgesini etkisi altına alan kötüleşen kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Hükümet Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kabinenin Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto'da 31 Aralık'a kadar olağanüstü hali onayladığını ve etkilenenlere yardım için 36,5 milyon euro (39,5 milyon dolar) fon ayırdığını söyledi.

İtalya, özellikle son yıllardaki en kötü kuraklıktan etkilenen kuzey tarım Po vadisinde alışılmadık derecede erken bir sıcak hava dalgası ve yağış eksikliği ile karşı karşıya.

Olağanüstü hal, bölgedeki insanlar için normal yaşam koşullarını garanti altına almaya çalışırken, kamu güvenliğini garanti etmeye, kayıpların tazmin edilmesine yardımcı olacak “olağanüstü araçlar ve yetkiler” sağlıyor.

Ülkenin en büyük tarım birliği Coldiretti'ye göre, kuraklık ulusal tarımsal üretimin yüzde 30'undan fazlasını ve Parma jambonunun üretildiği Po Vadisi'ndeki çiftliklerin yarısını tehdit ediyor.

Milano'ya yakın Piedmont ve Lombardiya bölgeleri arasında yer alan Maggiore ve Garda Gölleri de yılın bu zamanında normalden daha düşük su seviyelerinden etkilenirken, daha güneyde Roma'nın içinden geçen Tiber Nehri de düştü.

Yarımadanın en büyük su deposu olan Po, çiftçiler tarafından pirinç tarlalarını, tarlaları ve inekler için otlakları sulamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Son günlerde, bazı belediyeler kısıtlamalar ilan etti. Çeyrek milyonluk bir şehir olan Verona, içme suyunun kullanımını karneye bağlarken, Milano dekoratif çeşmelerinin kapatıldığını duyurdu.

Kuraklığın bir sonucu olarak, hidroelektrik enerji üretimi keskin bir şekilde düştü. Çoğunlukla ülkenin dağlık kuzeyindeki hidroelektrik santraller, ulusal enerji üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Acil durum bildirisi , Draghi'nin "şüphesiz" küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu söylediği İtalyan Alpleri'nde bir buzulun çökmesinden sonra en az yedi kişinin ölmesinden bir gün sonra geldi .