Avrupa Birliği’nden Geri Ödemesiz Nakit Desteği! 18 Yaşını geçmiş tüm kadınları ilgilendiriyor

Devlet tarafından bu kapsamda yürütülen pek çok proje yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından bu kapsamda bir destek daha duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) desteğiyle kadın istihdamı sağlamak ve kadın girişimci alanında daha fazla girişimci çıkarmak için yardım sağlanıyor. Yapılacak bu destek ile birlikte kadın girişimcilere 65.000 TL’ye kadar nakit desteği sağlanıyor. Üstelik bu destek ücretsiz olarak sunulacak. Yani alınan nakit desteği geri ödemesiz olacak ve geri ödemek zorunda kalınmayacak. Women Up isimli proje, Türkiye ve Avrupa Birliği işbirliği kapsamında yürütülecek.

Kadın Girişimcilere Destek Sağlayan Women Up Projesi Nedir?

Women Up projesi, Türkiye’deki kayıtlı kadın istihdamının daha fazla olması amacı ile yürütülen bir projedir. Bu proje ile kadın girişimcilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında gerçekleştiriliyor. Bu proje Avrupa Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği ile yürütülüyor. Ticaret hayatında kadın işverenlerin sayısının daha fazla olması için başlatılan projede kadın girişimcilerin desteklenmesi sağlanıyor.

Bu sayede de kadın işveren statüsünde olan daha fazla kişi olması amaçlanıyor. Bu proje ile aynı zamanda Türkiye’de olan çok sayıda kayıt dışı kadın çalışan bulunması sorununun da çözülmesi yönünde faydalı oluyor. Bu sayede kadın girişimciler, kadın istihdamı sağlayarak projeden yararlanma hakkına sahip oluyor.

Kimler Women Up Kapsamında Destek Alabilir?

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Women Up projesi, Türkiye’de birçok farklı şehirde uygulanıyor. Tam 7 şehirde uygulamaya koyulan bu proje ile kadın girişimciler ve kadın istihdamı destekleniyor. Uygulamanın söz konusu olduğu iller şunlardır: Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş. Bu şehirlerde yer alan ve kadın işverenlere ait olan işletmelerin Women up projesi kapsamında sunulan geri ödemesiz nakit desteğinden yararlanması mümkün olacak.

Kaç Kişi Destek Ödemesinden Yararlanacak?

Women Up projesi, belirtilen 7 şehirde uygulamaya konuluyor. Bu kapsamda 7 şehirdeki gerekli şartları sağlayan belirli sayıdaki insana destek ödemesi sağlanacak. Geri ödemesiz nakit desteği alacak kadın işveren sayısı 4 bin olarak belirlendi. Bu kapsamda yapılacak olan geri ödemesiz nakit desteği, gerekli şartları sağlayan ve destek almaya uygun olan kadın işverenlere yapılacak.

Bu projede kadın girişimcilere ve işverenlere 7 ilde sağlanacak olan toplam destek ödemesi 40 milyon Euro tutarında olacak. Destek ödemesi kapsamında kadın istihdamının daha fazla olması ve daha fazla kadın çalışanın piyasada kayıtlı bir şekilde çalışması amaçlanıyor.

Women Up Desteğinden Yararlanma Şartları

Women Up projesi kapsamında sunulacak destekten yararlanmak isteyen kadın girişimci ve işverenlerin şartlara uygun olması ve bu destek için başvuru yapması gerekiyor. Projeden yararlanacak olan kadın girişimcilerin işletmesinde en fazla 9 çalışana yer vermesi ve 05.03.2012 tarihinde sonra işletmesini açmış olması gerekiyor. Aynı zamanda sigortalı kadın çalışan da istihdam edilmesi şartı vardır. Bu şartların sağlanması durumunda 4 bin kadın işverene 20 ay boyunca destek sağlanacak.

Women Up Destek Ödemeleri

Women Up projesi kapsamında destek almaya hak kazanan kadın girişimcilerin ödemeleri 2 ay geriden sağlanır. Aynı zamanda bu destekten yararlanan kadın girişimciler, yükümlülüklerini yerine getirmeli ve her ay şartları sağlamalarıdır. Yapılan incelemeler doğrultusunda uygun olunması halinde ödemeler sürdürülür.