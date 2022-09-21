Avokado Maskesi Nasıl Yapılır, Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilde sayısız faydaları bulunan avakado sıklıkla kullanılır ve doğal cilt bakımı ürünleri arasında yer alır. Avokado cildi adeta neme doyurur, cildi güçlendirir ve hasarlı ciltlere onarma özelliği de gösterir. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıran avokado cilt hücrelerini yenilemesi özelliği ile de pek çok kadın tarafından sıklıkla tercih edilmelidir. Pürüzsüz ve güzel bir cilde sahip olunmak isteniyorsa avokado maskesinin mutlaka kullanılması tavsiye edilmektedir. İçeriğinde bulunan sağlıklı yağlar ve vitaminler sayesinde avokado cilde nem depolamak ile birlikte cildi dış etkenlere karşı da korumaktadır.

Avokadon maskesi evde düzenli olarak uygulanır ve sonucunda parlak, pürüzsüz ve aydınlık bir cilt elde edilir. Cildi gençleştiren ve sayısız fayda bulunduran avokado maskesi uzun yıllardır kullanılmaktadır. Cildin kaybettiği nemi geri kazandırma, sivilceleri ve akneleri kurutup onların yeniden oluşmasını engelleme, pul pul dökülme ve kuruluk gibi sorunları ortadan kaldırma, içerisinde bulunan Omega 3 sayesinde ciltteki kesikleri, yanıkları ve yaraları iyileştirme, cildi ölü hücrelerden arındırıp tazeleme, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırma ve kırışıklıkları yok etme gibi faydaları bundan avokado düzenli bir şekilde cilde uygulanmalıdır.

Avokado maskesi evde bulunan malzemeler kullanılarak hazırlanır ve bu sayede siyah nokta ya da akne gibi problemler aşılabilir. Hücreleri yenileyen ve cildi besleyip onaran avokado maskesi koyu lekeler, ince çizgiler ve kırışıklık gibi problemleri de ortadan kaldırabilmektedir. Bu maske cildi kusursuz hale getirmek ile birlikte düzenli uygulandığı zaman başka ürünleri kullanmaya da gerek kalmayacaktır.

Maske yapımı için öncelikle bir çorba kaşığı bal ile 1 adet olgunlaşmış avokado güzel bir şekilde karıştırılmalıdır. Bu karışım maske kıvamına gelene kadar karıştırılır ve maske haline gelen iki ürün temiz cilt üzerine sürülür. Maske yaklaşık 20-25 dakika süreyle cilt üzerinde bekletilir ve daha sonra ılık su ile durulanması ardından nemlendirici uygulanır. Haftada bir ya da iki kez bu maskenin yapılması cildin gençleşmesini sağlayacaktır.

Cilt hücrelerini yenilemek ve cildi ölü derilerden arındırmak cildin her zaman genç kalması için önemli olan iki noktadır. Cilt avokado maskesi sayesinde tazelenir ve her zaman canlı bir görünüme kavuşur. Düzenli olarak avokado maskesinin yapıldığı sırada cilt üzerindeki gözle görülür değişim fark edilecektir. Cilt hücrelerini yenileyen avokado maskesi için öncelikle yarım avokado ezilir ve içerisine iki kapsül E vitamini ile yarım limon suyu eklenir. Tüm malzemelerin karışması ardından temiz cilde yapılan maske eşit miktarda sürülür. Haftada bir ya da iki kez kullanılması gereken bu maskenin cilde sürülmesi ardından kuruyana kadar beklenilmesi gerekmektedir.

Bir diğer avokado maskesi de cildi neme doyuran avokado maskesi olarak isimlendirilmektedir. Yapılacak olan bu maske sayesinde cilt kaybettiği nemi geri kazanabilecek ve kuru ciltler artık pul pul dökülme sorunu ile karşılaşmayacaktır. Avokado cildi derinlemesine nemlendirir ve cildi dış etkenlere karşı koruyarak daha güçlü bir hale getirir. Cilt kusurlarını gideren ve cildi onaran avokado cilde aydınlık ve parlak bir görüntü verecektir.