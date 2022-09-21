Badem Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Cilde iyi gelen ve pek çok faydaları bulunan tatlı badem yağı uzun yıllardır kullanılmaktadır. Vitamin ve minerallerle dolu olan tatlı badem yağı faydalı ve doğal bileşenlere de sahiptir. İçeriğinde yüksek A vitamini bulunan tatlı badem yağı cilt üzerinde gençleştirme etkisine de sahiptir. Söz konusu bu yağ cilt üzerinde bulunan ince çizgilerin yok edilmesine de yardımcı olurken cildi sıkılaştırma özelliği de gösterir. Sizler için haberimizin devamında tatlı badem yağının cilt için etkilerini ve faydalarını detaylı bir şekilde yazdık.

Tatlı badem yağının faydaları arasında cildi anında nemlendirme, kolajen üretimini arttırma, gözenekleri tıkamadan cildi besleme, pürüzler ve sivilceler ile savaşma ince çizgilerin azalmasını sağlamak, düzenli kullanımda cilt esnekliğini arttırma, çatlakların görünümünü azaltma ve cildin üst tabakasını yenileme gibi faydaları bulunmaktadır. Cilt üzerinde hızlı bir gençleşme sağlayabilecek olan tatlı badem yağı içeriğinde E ve A vitaminleri içermesi sebebiyle yaşlanma karşıtı etkiler de barındırmaktadır.

Uygun ve doğal şekilde üretilmiş olan tatlı badem yağı pek çok kadın tarafından gece uygulanır ve gece cilt bakım rutinine entegre edilmiştir. Siz de gece bakımınıza tatlı badem yağı kullanımını ekleyerek cildinize kısa zaman içerisinde gerçekleşecek olan gençleşmeyi görebilirsiniz. Öncelikle cildi temizlemeniz ve su bazlı bir nemlendirici ile nemlendirmeniz gerekmektedir. Daha sonra tatlı badem yağı kullanım aşamasına geçilir ve 3-4 damla alarak tatlı badem yağı doğrudan cilde uygulanır. Badem yağının gece boyunca ciltte kalmasına izin verilir ve sabah olduğu zaman günlük rutin ile beraber arındırılır. Tatlı badem yağı düzenli şekilde kullanımı sonrasında yaşlanma karşıtı etkiler gösterir ve kendisini 7 gün içerisinde belli eder. Her gece tatlı badem yağı uygulaması ile cilt neme doymuş, daha aydınlık ve daha az kırışık duracaktır.

İçeriğinde bulunan güçlü mineraller ve vitaminler ile oldukça besleyici olan badem yağı çinko, Omega 3, E vitamini ve A vitamini bakımından zengindir. Badem yağı hakkında 2010 tarihinde bir araştırma yapılmış ve bu araştırma sonucunda söz konusu badem yağının sedef hastalığı egzama ya da iltihaplı olan bölgelere uygulandığı sırada iyileşme sürecini hızlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Cildin nem seviyesini yükselten ve kuruluk derdini azaltan badem yağı parlak ve daha canlı bir görünüm kazandırırken nemli bir cilt görünümü de verir. Badem yağının faydaları arasında cilt sonunu eşitlemesi özelliği de yatar ve gözenekleri açar. Badem yağının çok kullanılmasının bir diğer sebebi de taşıyıcı yağlardan olup cilde doğrudan kullanılabilmesidir.

Badem yağının yanı sıra cilt bakımına hindistan cevizi yağı da eklenebilir ve bu popüler yağlar cildi beslemek ile birlikte onarır. Cildin nem ihtiyacını karşılayan hindistan cevizi yağı ve badem yağı özellikle kuru ciltler üzerinde büyük bir etki gösterir ve cildi beslemesi sebebi ile pek çok kadın tarafından tercih edilir.