ATM Üzerinden 40.000 TL Ödeme Yapılıyor, 3 Banka Birleşti ve İhtiyacı Olan Kişilere Destek Vereceğini Duyurdu

40.000 TL ödeme almak isteyen kişilere ATM üzerinden destek Haberi geldi. 40.000 TL ödeme almak isteyen kişiler ATM üzerinden hızlı bir şekilde onay alabilecek. 40.000 TL ödeme almak isteyen kişiler, 3 banka üzerinden işlem yaparak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan ve sürekli olarak güncellenen bu Kredi kampanyasında 40.000 TL ye kadar ATM üzerinden onay verilecek. Qnb Finansbank Denizbank ve aktif bank tarafından yapılan Bu kampanyada 3 banka düşük faiz oranları ile işlem yapacağını duyurdu. 40.000 TL ve üzerinde destek kredisi almak isteyen kişiler de yine bu üç banka üzerinden başvuru yaparak yüksek limitli krediler kullanabilecek.

Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda kimlik numarasına 5030 numarasını mesaj olarak gönderen kişilere oturdukları yerden başvuru imkanı sağlayacak. Cep telefonunuzun mesaj kısmından t.c. kimlik numaranızı 5030 da gönderdikten sonra beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar hemen hesabınıza yatacak. 5030 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka müşterilerine hemen sonuç verecek. Onay almanız durumunda banka şubesine gitmeden banka hesabınızın olması ile birlikte mobil uygulama üzerinden ödeme alabilir ve ATM hesabınız ile en yakın qnb Finansbank ATM'si üzerinden para çekebilirsiniz.

Denizbank'ta yapmış olduğu kampanyada sms ile başvuru imkanı sağlayacak. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile yapmak isteyen kişiler Kredim yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını 3280 numarasına gönderdikten 5 dakika sonra ne kadar kredi onayı aldığını görecek ve hangi faiz oranları ile kredi kullanacağı hakkında bilgileri mesaj ile alacaktır. Denizbank internet sitesi üzerinden de yapacağınız başvuru ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Düşük kredi notu olan kişilere kredi veren aktif bank 40 bin TL'ye kadar yeni ödeme yapacağını duyurdu. Aktif bank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 3050 numarasına gönderin. Aktifbank n kolay kredi kampanyasına bu şekilde katılmış olacak ve onaylanan tutarı ne kadar olduğunu göreceksiniz. Aktif bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişiler düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek.