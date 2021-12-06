50, 49, 48, 47, 46 Yaş ve Altı İçin Emeklilik Müjdesi Geldi, Şartları Belli Oldu

50 Yaş ve Altı İçin Emeklilik Müjdesi. Daha önce yapılan açıklamalara göre, erken emeklilik için prim günlerinin ve çalışma gün sayılarının hesaplanacağı ve bu gereklilikleri yerine getirmiş vatandaşların emekli olabileceği söylenmişti. Bu açıklamanın yapılmasının ardından birçok hesaplama sonrası başka bir sevindirici haber ortaya çıkmış durumda. Bu haber 50 yaş altındaki vatandaşları özellikle ilgilendirmekte. Sebebi 50 yaşına gelmemiş olsanız bile çalışma hayatınızda prim günleriniz ve çalışma gün sayınız 50 yaş hedefini tutturabilir ve emekli olmak için 50 yaşına beklemeye mecbur kalmayabilirsiniz. 50 yaş emeklilikte gerekenler nelerdir? 50 yaşından önce emekli olmak mümkün mü? Emekli olmanın gerektirdiği şartlar nelerdir? Gibi soruların cevabını bu haber yazımızda net bir şekilde bulabileceksiniz.

İş şartları, maddi ve manevi durumlar gibi birçok sebepten vatandaşlar emekli olmak için gün saymaktadır. Aynı zamanda vatandaşların bu durumu emeklilik konusunda birçok araştırmanın yapılmasına da sebebiyet vermiştir. Bu araştırmalar ve devlet politikaları sayesinde 48,49,50 yaşında bulunan vatandaşlar emekli olma fırsatından yararlanabiliyor. Özellikle bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşların mutlaka çalışma başlangıcından çalıştığı son süreyi iyi bir hesap süzgecinden geçirmesi gerekiyor. Sebebi emeklilik için gereken yıpranma priminin başlangıç gününden itibaren sayılmaya başlamasıdır. Peki bu tarz bir hesaplama nasıl yapılır? Emekli olmak için prim günü nasıl hesaplanır? gibi soruların cevaplarına ulaşabilmeniz için yaptığımız örnekli araştırmayı sizlere sunuyoruz;

48 Yaşında Emekli Olmak İsteyen Vatandaşlar

Örneğin doğum yılımızın 1980 ve işe başlama yılımızın da 2001 olduğunu varsayalım, sadece belli başlı izin günleri dışında çalışma hayatımızın son derece aktif olduğunu varsayalım. Bu sayede ortalama bir 5225 prim günümüzün emekli olma şartlarımıza eklendiğini düşünelim. Bu durumda emekli olmanız için gereken tek durum 25 yıllık bir çalışma hizmetini tamamlamanız halinde emekli olabileceğiniz, bu durum göz önünde tutularak yaklaşık 2225 prim günü daha kendinize eklemeniz gerekmektedir. Bu da ortalama 7 senelik bir çalışma süresine tekabül etmektedir. Yani 1980 doğumlu 41 yaşında bir birey bu çalışma süresinden 7 sene sonra yani 48 yaşında emekli olabilmektedir.

Emeklilik Prim Günü Nedir?

Emeklilik prim günü, işe giriş tarihinizden itibaren başlayan sigortanıza denmektedir. Emekli olmak isteyen vatandaşların sigorta günlerini ve çalıştığı gün sayısını iyi takip etmesi gerekmektedir. Emeklilik prim gününüzü öğrenmek isteyen vatandaşların çalıştıkları iş yerlerine sorarak ve bağlı olduğu sigorta kurumuna sorarak öğrenmesi önerilmektedir.