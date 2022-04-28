ATM Kartlarına 20.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın! Kimlik numara numarasının son hanesine göre 20.000 TL ödeme hesapları aktarılacak. ATM kartına gerçekleştirilecek bu ödemeleri anında alabilirsiniz.

Bankalar üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ve özellikle de bankamatik kartı bulunan vatandaşlara özel 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyası an itibarı ile duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın bulunması halinde bu bankalar üzerinden anında işlemlerinizi gerçekleştirerek müracaat işlemlerimizi yapabilir ve onay verilen tutarı ise kendi hesabınızı anında aktarabilirsiniz.

Akbank 20.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ayrıntıları neler?

Akbank üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlardan sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamaları da mümkündür. Buna göre Akbank, resmi internet uygulaması üzerinden müracaat işlemlerini yapacak vatandaşların sms ile başvuru işlemlerini yaptıktan sonra sadece 5 dakika içerisinde kredi onayı verilen tutarı gerek Akbank şubesi üzerinden gerekse de mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden anında hesaba aktarılması mümkündür.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu detayları neler?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, Akbank'ta olduğu gibi SMS ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapılabiliyor. 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi sms ile müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarının kimlik numaralarını ve aylık gelirlerini de yazdıktan sonra 4411 numarasını göndermeleri gerekir.

36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak Kredi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlarının cazip faiz oranları ile taksitleri ödemeleri çok daha rahat olacak.