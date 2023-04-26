Astor Enerji Tarafından Büyük İş Anlaşması Gündemde

Astor Enerji Anonim Şirketi çok büyük bir iş anlaşmasına imzayı atmış bulunuyor. Büyük enerji şirketi iş anlaşmasından yaklaşık olarak 95 milyon 587 bin TL kazanç sağlayacak. Astor Enerji Anonim Şirketi halka arz olmasından sonra hızlı bir şekilde iş anlaşmaları yapmayı devam ettiriyor. Yapmış olduğu yeni iş anlaşması ile yatırımcısını çok sevindirmiş olan Astor, bu anlaşmadan yaklaşık olarak 4 milyon 930 bin dolar 95 milyon 585.770 bin TL kazanç sağlayacağını açıkladı.

Astor Enerji Şirketi’nden KAP açıklaması şu şekilde yer aldı. Astor Anonim Şirketi, KAP üzerinden yatırımcılarına yapmış olduğu yeni iş anlaşmaları ile alakalı açıklama yaptı. Toroslar Elektrik dağıtım Anonim şirketi ile "TRAFO-DAĞITIM-HR ALIMI" kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihalede en uygun teklif şirketimiz tarafından verilerek ihale 4 milyon 934.000 USD 95.587.770 bin TL bedel ile bünyemizde kalmış bulunuyor.

Astor Enerji Şirketi Tarafından Kamuoyu Yatırımcılarının Bilgisine

İtiraz süresi içinde gelmiş olan taleplerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi sonrasında ihale sonucunda herhangi bir değişiklik yapılması hakkı saklı kalmak üzere ihaleyi düzenlemiş olan firma tarafından Astor Anonim Şirketi, 26.04.2023 tarihinde bahsi edilen iş anlaşmasının sözleşmesini imzalamaya davet edilmiştir.

Astor Enerji Şirketi 40 seneye yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yapmış olan elektromekanik imalat sanayisinde sektöre yön vermiş olan yenilikçi ve dünya çapında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden başarılı bir firmadır. Elde edilmiş olan tecrübeleri, üretimdeki yüksek kalite anlayışları, orta gerilim anahtarlama ürünleri ve kompakt trafo merkezleri üretimine aktararak sektöre büyük katkı sağlamayı hedefleyen firma araştırma geliştirme çalışmaları sonucu gerekli olan sertifikasyonları tamamlayarak orta gerilim anahtarlama ürünleri ve kompakt trafo merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.