Halk Bankası Yine Halktan Yana Oldu İhtiyaç Kredisi İsteyenlere Müjdeyi Verdi

Halk Bankası'nın yapmış olduğu açıklamaya göre ihtiyaç kredisi ve faiz oranları belirlendi. Özellikle düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi almak isteyenler için oldukça uygun seçenekler belirlendi. 36 ay vade oranı dahi mevcut.

Halk Bankası'nın Yapmış Olduğu Açıklamaya Göre Düşük Faiz Oranıyla İhtiyaç Kredisi Veriliyor

Halkbank’tan ihtiyaç kredisi almak isteyenler için detaylar açıklandı. Her kredinin olduğu gibi ihtiyaç kredisinin de belli bir faiz oranı bulunmaktadır. Ancak Halk Bankası, halktan yana olduğunu belirterek özellikle faiz oranını düşürerek birçok kişinin ihtiyacını karşılamaktadır. Buna göre 1,94 faiz oranında ihtiyaç kredisi alınabilecek ve 50 bin TL minimum kredi çekmek isteyenlere 36 ay kadar vade uygulanacak. Birçok kişinin yüzünü güldüren bu haber neticesinde 100 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyenlere ise 24 ay vade ile uygulanacak olan faiz oranı yine 1,94 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla 12 ay, 24 ay ve 36 ay şeklinde taksitlendirme mevcut iken istediği tutarı kişi kendisi belirlemektedir. 200 bin TL kadar ihtiyaç kredisi dahi çekilebiliyor. Buna göre ödenmesi gereken tutar da açıklandı.

Halk Bankası yayınlamış olduğu tabloya göre 50 bin TL kredi çeken bir kişinin 36 ay vade ile her ay 2.098 lira ödeme yapması gerekiyor. 100 bin TL kredi çekenlerin ise 24 ay vadeli olarak aylık 5545 TL ödemesi gerekiyor. Yine 200 bin TL kredi çeken kişinin 12 ay vadeli olarak yani 1 yıllık ödeyeceği tutar ise 19.400 lira oluyor. Dolayısıyla tutar arttıkça, taksit tutarı da artıyor. Ayrıca vade düşüyor. Ancak ihtiyaç kredisi adı altında alınmak istenen her bir kredi için başvuruların yine bizzat Halkbank şubelerinden yapılması gerekiyor.

İhtiyaç Kredisi Almak İçin Tarih Var mı?

Herhangi bir başvuru tarihi bulunmadığı gibi bu verilen tutar sadece şu an için belirlenmiş bir tablodur. Dolayısıyla ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin, başvurularını yıl içinde istediği tarih aralığında yapması da mümkün. Oranlar da buna bağlı olarak şubelerde belirleniyor. Dolayısıyla ihtiyaç kredisi her daim Halk Bankası'nın sunmuş olduğu imkânlar arasında yer alıyor.