Aslı Samat, Hercai'den Sonra Çok Değişti

Ünlü oyuncu Aslı Samat Hercai isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Melek karakteri ile ilgili üzerine toplamış ve adından söz ettirmişti. Rolde sergilemiş olduğu güçlü performans sayesinde büyük bir popülerlik elde eden Aslı Samat, daha sonra birbiri ardına oyunculuk teklifleri de almıştı. Setlere 2015 yılında adım atan başarılı oyuncu bir dönemde aşırı kiloları ile gündemde yer almış ve pek çok habere konu olmuştu. Ünlü oyuncunun 173 kiloya kadar ulaştığı açıklanmış ve 6 sene önce mide ameliyatı geçirdiği öğrenilmişti. Daha sonra 65 kiloya kadar indiği açıklanan Aslı Samat, 108 kilo verdiğini ifade etmişti. Bu süreçte ise tekrardan yaşama sevinci bulduğunu ve kendisine olan saygısını tekrardan kazandığını ifade eden ünlü oyuncu verdiği röportajlarda bu durumu sürekli dile getiriyor.

İzleyici grubu arasında Aslı Samat’ın kilolu halini bilenler bugünlerde oyuncuyu tanımakta zorlanıyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşiyor. Ünlü isim bu günlerde Hayatımın Şansı isimli dizi projesine rol alıyor ve Filiz isimli karaktere hayat veriyor. Geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklamada yeni dizisi hakkında önemli bilgiler paylaşan ünlü isim dikkatleri üzerinde toplamıştı. Söz konusu dizi projesi Fox TV ekranında Çarşamba akşamlarında yayınlanmaya başlamış ve genç oyuncu da farklı bir karakter ile tekrardan ekranlarda boy göstermişti.

İzleyiciler duygusal sahneleri ile dikkat çeken Filiz karakterinin ağlama sahnelerinde ekranlara kilitleniyor. Sosyal medyada dram sahnelerinde sergilediği başarı ile öne çıkmayı sürdüren ünlü oyuncu Aslı Samat, röportajında keyifli bir karakter ile yer alacağını açıkladı. Daha sonra drama bol olan dizide ekranlara dönüş yapması ünlü oyuncunun hayranlarını şaşırtan bir gelişme olarak görüldü.

Ünlü isim karakter hakkında bazı açıklamalarda gerçekleştirdi. Komedisinin bulunduğunu fakat özellikle öyle olmak adına çabalamadığını söyledi. Daha huzurlu ve daha sakin bir yerden rolünü oynadığını açıklayan ünlü oyuncu Aslı Samat bu durumun kendisine çok keyif verdiğini de söyledi. Genç oyuncu kilo konusunda ise hala kaygılarının devam ettiğini belirtirken işini yani oyunculuk bu mesleğini baltalayabilecek bir problem yaşamamak adına kilosunu korumak için büyük bir çaba sarf ettiğini de söyledi. Aslı Samat kilo vermesi sonrasında bazı projelerden gelen tekliflerin gerçekleşmediğini anlattı ve dikkatleri üzerine topladı. Yapımcıların hala kendisinin kilolu sandığını ve bu tür roller teklif ettiğini açıklayan Asıl Samat merak edilenleri yanıtladı.

İstanbul'da 24 Nisan 1991 tarihinde hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Aslı Samat dizi, sinema, tiyatro ve film oyuncusudur. Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi drama ve oyunculuk bölümünde gerçekleştiren ünlü oyuncu Aslı Samat tiyatro çalışmaları ile birlikte 2015 yılında ilk olarak Uzaklarda Arama filminde boy göstermiştir. Pek çok dizi projelerinde rol olarak güçlü bir oyunculuk performans sergileyen ünlü oyuncu Aslı Samat 2019 yılı itibariyle Hercai dizisinde rol almaya başlamış ve bu dizide sergilemiş olduğu performans ile öne çıkmıştır. Ardından Gülümse Kaderine dizisinde Nil isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu oyunculuk mesleğinin çocukluk hayali olduğunu söylemiştir.