Aslı Enver’den Güçlü Kadın Rolü İle Karşımızda Olacak!

Ünlü ve güzel oyuncu Aslı Enver’in son zamanlarda bir dijital platform olarak çok fazla izleyici kitlesine sahip Disney Plus’ın yapmış olduğu özel bir anlaşma ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Güzel oyuncu kaldığı yerden devam edecek. Belirli bir aradan sonra tekrardan dizi setlerine çıkması heyecan içinde beklenen ünlü oyuncu 2 proje ile gündeme gelmeyi başardı.

Bu projelerden ilki benim adım Farah isimli olan dizide rol almasıydı. Bunun haricinde 2. olarak oluşturulan proje ise arayış isimli dizinin izleyenlerle buluşturulacağı yönündeki basına sızan bilgilerdi. Ünlü ve güzel oyuncu Aslı Enver’in Farah ve arayış isimli dizisinde ne zaman rol alacağı merakla bekleniyor.

Bir Zamanların Kavak Yelleri Dizisinin Mine’si Ününe Ün Kattı

Bilindiği üzere Aslı Enver 2005 yılında Hayat Bilgisi isimli televizyon dizisi ile kariyerine başlayarak ün kazanmıştı. Hemen ardından çok sevilen bir gençlik dizisi olan Kavak Yelleri’nde Mine karakterini canlandırmasıyla birçok kitle tarafından beğenilmeyi hak etti. Bunu yanı sıra birçok dizide de rol aldı.

Bu dizilerden bazıları ise Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran de, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi ve daha birçok dizide başarılı bir performans sergileyerek izleyenleri peşinden sürüklemeyi başarmıştı. Bu dizilerin ardından ise İstanbullu Gelin dizisiyle de başarısında farklı bir kariyer hedefi koyarak oraya ulaşmaya çalıştı. Son olarak ise Star TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Babil isimli dizide oynamıştı ve bunun ardından yaklaşık olarak 2 yıldır ekranlardan uzak yaşıyordu.

Aslı Enver’de Artık Disney Plus’ta

Ünlü ve başarılı oyuncu son günlerde çok popüler hale gelen ve birçok ünlü sanatçının da rol aldığı Disney Plus dizilerinde ya da filmlerinde rol alacağı gündeme geldi. Oyuncunun Disney Plus’ta Araç isimli dizide başrol oynayacağı konusu da büyük bir ilgi uyandırdı.