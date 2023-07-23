Aslan burcu ve yükselen aslanlar 23 Temmuz 2023 tarihinde yakın çevreleri tarafından çok fazla ilgi hissedebilir. Onlar yeni günde adeta bir spot ışığı altında kalacaktır ve bu durum onlar için çok önemlidir. Bu ilginin asıl sebebi ise burç sahiplerinin neyi başardıkları ya da ne yaptıkları için değil kim oldukları içindir. Bu durum kime ya da neye değer verdiklerine dair tekrardan bir inceleme dönemi ya da gözlem dönemi haline gelebilir. Aslan burçları ve yükselen aslanlar için değişim günleri başlamıştır. İşler akışına girene kadar bu şeyler ile ilgili biraz kafa karışıklığı da yaşanabilir. Bu sebeple önemli kararları ertelemek muhtemelen aslan burçları için daha iyi bir seçenek olmalıdır. Onlar her zaman duygularından emin olmasa da geçmişte istedikleri şeyleri elde etme yaklaşımlarının kendilerine nasıl bir şekilde hizmet ettiğini düşünmek için iyi bir dönem onları beklemektedir. İleriye gitmeden önce gün içerisinde görüntülerinin kendileri için olduklarından daha fazlasını yaptığı zamanlara bakma ihtiyacı gündemde yer alabilir. Onlar çok yüzeysel ya da mesafeli görünmemeye dikkat etmeli fakat ne istediklerini anlamak için fazladan zaman harcamanın da doğal olduğunu fark etmelidir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 23 Temmuz 2023 tarihinde meditasyon, şifa dinlenme ve iç gözlem gibi konulara daha fazla zaman ayırabilir. Doğal olarak onlar gün içerisinde rekabetçi ya da talepkar durumlardan geri çekilme eğiliminde olacaktır. Başak burçlarının ve yükselen başaklara mali durumları ya da aşk hayatları karmaşık bir hal alabilir. Bunun yanı sıra başak burçları ve yükselen başaklar için geçmiş bir ilişkiyi daha iyi anlamak ya da ihtiyaçları ile temasa geçmek onlar için önemli olmaktadır. Olaylara farklı bakıldığı zaman burç sahiplerinin fikirleri de değişmektedir. Başak burçları için sevgilerini ve projelerinin çoğunu düşük bir seviyede tutmak onlar için en iyisi olmaktadır.