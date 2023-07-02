Aslan burcu ve yükselen aslanlar 2 Temmuz 2023 tarihinde kendilerini gergin hissedebilir ve sabırsız yönleri ön plana çıkabilir. Bu durum onların anlaşmazlıklar yaşamalarını körükleyebilecek olan bir durumdur. Diğer taraftan aynı zamanda bir problem halletmek için itici bir güçte hissedecek olan burç sahipleri azimli davranacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken püf noktası olayları daha iyi bir zamana erteleyebilmeleri olacaktır. Aslan burçları ve yükselen aslanlar ayrıntı ve sabır gerektiren faaliyetlerden kaçınmalı ve bu yönde davranmalıdır. Diğer taraftan gün içerisinde aslan burçlarının ve yükselen aslanların aşırı aktif zihinleri onların dinlenmelerini asla izin vermeyebilir. Burç sahipleri herhangi bir konuda çok erken davranmaya hızlı atılımlar yapmaya ve erken konuşmamaya dikkat etmelidir. Onları bir coşku beslemektedir ve burç sahipleri biraz doğaçlama yapmaya açık olmaktadır. Aslanların ve yükselen aslanların kurdukları bağlantılar ilham verici ve eğlenceli olabilir. Burç sahipleri kariyer meselelerinde ve mali durumlarda düzenli bir şekilde ilerlemelidir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 2 Temmuz 2023 tarihinde kendilerini kalabalıklar içerisinde hissedebilir ve idare edilmesi gereken sabırsızlık duyguları onların etrafını sarabilir. Diğer taraftan burç sahiplerinin kendilerini iyi bir şekilde kanalize etme şansları da yüksek olmaktadır. Onlar bir projede mükemmel derecede ilerleme kaydedebilir ve bu durum iş hayatlarında ön plana çıkabilir. Diğer taraftan Başak burçları yine de insanların kötü tarafını görmekte ve buna bağlı olarak zorlanmaktadır. Onlar canlarını sıkan bir problemi halletmek için kendilerine motive etmeli ve bakış açısı farklılıklarını bir yana bırakmalıdır. Arkadaşlarıyla beraber güzel bir gün geçirecek olan burç sahipleri kendilerini gelecek için heyecanlandıran konular ile de ilgilenecektir. Burç sahipleri partnerleri ile aralarındaki mesafeleri ve problemleri de gün içerisinde kolay bir şekilde aşacaktır.