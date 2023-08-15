Aslan burcu ve yükselen aslan burcu 15 Ağustos 2023 tarihinde bazı problemleri ile karşı karşıya gelebilir ve onlar üstesinden gelmeleri gereken çeşitli durumlarla ilgilenebilir. Diğer taraftan yeni günde burç sahipleri için bazı dikkat dağıtıcı şeyler olsa da her şeyin daha iyi olacağına dair bir inanç duymak yapacak olan en iyi şeydir. Onlardan günün her saatinde üretken olmayı beklememek de en iyisi olacaktır. Aslan burçları ve yükselen aslanlar fazladan anlayışa ihtiyaç duyuyor da olabilir ve yeni gün de onların hoşgörülü davranması gerekebilir. Eğer aslanlar son günlerde bir değişiklik yapmak adına kendilerine baskı yapıyorlarsa onlar kendilerini şımartma havasını da fazla hissedecektir. Diğer taraftan yeni günde aslan burçları ve yükselen aslan burçları bir partner ya da yakın bir arkadaşla tamamen eğlenmek ve bağlantı kurmak için iyi bir konumda olacaktır. Yeni günde aslan burçlarının ve yükselen aslan burçlarının güvensizlikleri dağılacak ve onların kalpleri açılacaktır.

Başak burcu ve yükselen başak burcu 15 Ağustos 2023 tarihinde hayatlarını dengelemek adına bir şeyler vermeleri gerektiğini düşünecektir ve onların gündemleri bu yönde olacaktır. Burç sahipleri duygusal ihtiyaçlara ve fiziksel ihtiyaçlara dikkat etmelidir. Karmaşık bir ilişki ile ilgili bazı karışık duyguların ve bakış açılarının ötesine geçtiği zaman burç sahipleri duygularını geliştirecektir. Diğer taraftan insanlar başakların niyetlerini her zaman anlamayabilir başaklar hissettiklerinden daha kaba ve mesafeli görünebilir yine de yeni günde başaklar duyguları ve dünyaları ile daha derin bir şekilde bağlantı kurmalıdır. Geçmiş aşklar ya da eski duygular ile ilgili yeni şeyler öğrenebilecek olan başak burçları hareketli bir gün geçirecektir. Özellikle duygusal açıdan yoğun olacak olan başak burçları ve yükselen başaklar gün sonuna kadar bu duygularını da hissedebilir.