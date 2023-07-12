Aslan burcu ve yükselen aslanlar 12 Temmuz 2023 tarihinde bazı kararlar alacak ve bu noktada zorluk yaşayacaktır. Zor durumlarda karar vermek yeni günde aslan burçları için önemli bir nokta olmaktadır. Bu durum onların bilgi topladıkları daha açık sözlü oldukları ileriyi planladıkları düşündükleri ve diğer insanlarla daha spontane bağlantı kurdukları bir zaman olarak görülmektedir. Gün içerisinde aslan burçlarının iş yönleri yaşam yolu hedefleri ve kariyer durumları ile ilgili konularda güvenlik duyguları ve güvenleri güçlü bir yerdedir. Burç sahipleri olumlu düşünme yolu ile kişisel bilgeliklerinden ve deneyimlerinden en yüksek potansiyellerine ulaşmak adına nasıl yararlanacaklarını öğrenecektir. Burç sahipleri büyük ihtimalle hoş bir şekilde işlerine karşı bağlı hissedecek ve işlerini en doğru şekilde yapmak isteyecektir. Onlar işleri ya da parayla ilgili işleri düzeltmeye kararlı olacak ve meydan okumak isteyecektir. Aslan burçları ve yükselen aslanlar tüm kalpleri ile hedeflerim peşinden gitmek isteyecek ve bunun için harika bir zamanda olduklarını düşünecektir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 12 Temmuz 2023 tarihinde hayatlarını gözlemleyecek ve iç gözlem enerjisini gerekli olduğunu düşünecektir. Burç sahipleri yaşadıkları durumlar sayesinde çevrelerinde olan dünyayı daha farklı bakmaya başlayacaktır. Bu arzu onların içinde uyanacak ve başak burçları daha az kararlı ve daha az düşünce ile olacaktır. Bazı durumlarda burç sahiplerinin fikirleri ve son olayları sindirmek ve işlemek için zamana ihtiyaçları vardır. Gün içerisinde başak burçlarının duygusal inançları da güçlü bir yerdedir özellikle başak burçlarının arkadaşları destekleyici ve ilham vericidir onların bakış açıları olumlu ve güçlü yönlerde değişecek ve burç sahipleri amaçlarını ve fikirlerini diğer insanlarla paylaşmak isteyecektir. Her şey gün içerisinde başak burçlarını arzularının peşinden gitmeye ve harekete geçmeye teşvik etmektedir.