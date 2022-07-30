Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu Ağustos 2022

Aslan burçları daha önce çevresinin görmediği şekilde hırslı olacak ve hedeflerine uygun çalışmalar yapacak. Bunun yanı sıra çevresinden yardımlar da alacak olan aslan burçları geçmişte yaşamış olduğu zorluklar ile başa çıkmayı öğrenecek. Eskiye göre artık daha pratik bir şekilde güçlükler ve zorluklar karşısında önlemlerini alacak olan aslan burçları hayatlarına yeni bir yön vermek isteyecek. Bu sıralarda arkadaşlarının ve yeni tanıştığı kişilerin seviyesini değerlendirecek olan burç sahipleri dengelerini korumak isteyecek ve kendilerinin farkına varacak. Hedefleri ve yenilikleri doğrultusunda hareket edecek olan aslan burçları ne istediğini bilen bir karaktere sahip olmaları sebebiyle karar alırken zorlanmayacak. Yine de onların ay boyunca hatırlamaları gereken konu başkalarının değil kendilerinden ne istediği olacak. Diğer taraftna Ağustos 2022 tarihinde aslan burçlarının kişisel evinde Venüs ileri hareketinde olacak.

Venüs gezegeninin bu hareketi aslan burçlarının faydasını olacak ve kişisel hayatları gözden geçirilecek. Diğer taraftan Merkür finansal konularda aslan burçlarının ne istediğini düşünmelerine ve onların gerçekleşmesini yardımcı olacak. Cesur davranışlar sergileyecek olan Aslan burçları sınırlarının ne olduğu konusunda kendileri karar verecek. Diğer taraftan yakın çevresinden gelen tepkilere karşı yanıt verecek olan burç sahipleri kendilerinden emin bir duruş sergileyecek. Dolunay 12 Ağustos tarihinde aslan burçlarının karşı evlerinde oluşacak ve bu durum bazı etkileri barındıracak. Dolunay yakın çevresinde kıskançlık duygularını oluşturabilecek ve aslan burçları yakın arkadaşlarını tekrar tanıyacak.

Mantıklarının gerektirdiği kurallar çevresinde davranacak olan aslan burçları duygularına rağmen rasyonel bir biçimde hareket edecek. Ay boyunca uyumluluk ve duygusal ilişkiler konusunda kendilerini baskı altında tutmaları mümkün olan aslan burçları duygularını öne çıkarmak istemeyecek. Hoşlanılan kişiye karşı duygularını gizleyecek olan burç sahipleri kırılmaktan korkmaları sebebi ile bu yönde davranabilir. Bunun yanı sıra aşklarını içinde yaşamalarını tercih eden burç sahipleri yanlış anlaşılmak istemeyecektir.

Maddi konularda paraya bakış açıları arasındaki bağlantı aslan burçlarının ilgisini çekecek ve para konusu hakkında düşüncelerini değiştirmek isteyecek. İlerleyen süreçlerde maddi konularda daha rahat olması için çalışmalar yapacak olan burç sahipleri kazançlarını arttırmak için hamlelerde bulunabilir. Fakat maddi olarak dikkat edilmesi gereken durum dengeli gitmek ve abartıya kaçmamak olacaktır.

Aslan Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Birlikte olduğu insanın ayaklarını yerden kesen aslan burcu erkeği ateşli aşklardır ve romantik insanlardır. Sevgi krallıklarını bulundukları her ortamda ilan etmeye hazır olan burç sahipleri toplum içerisinde kendilerini belli eder. Bunun yanı sıra partnerlerinden sıklıkla olumlu sözler duymaktan hoşlanan burç sahipleri ilgisizlik karşısında dengelerini kaybedebilir.

Bazı zamanlarda yanlış anlaşılabilen burç sahipleri liderlik özellikleri ile tanınır ve kendinden emin davranışlar sergiler. Arkadaş ortamında ise eğlenceli olan ve sevilen bir karaktere sahip olan burç erkekleri genelde saçlarıyla dikkat çeker. Güçlü duruşları ile dikkat çeken aslan burcu erkeklere orantılı yüz hatlarına sahiptir. İyi niyetli olan aslan burcu erkekleri her insana yardım eder ve huzurlu bir yapısı vardır

Aslan Burcu Erkeği Olumlu ve Olumsuz Özellikleri Nelerdir?

Kıskanç olmaları aslan burcu erkeklerin en bilinen özellikleridir ve bu sebeple partnerlerine bazı zamanlarda zor durumlar yaşatabilir. Bunun yanı sıra egoları yüksek olan aslan burcu erkeği affetme konusunda da çok başarılı değildir.