Yengeç Burcu Ağustos 2022 Aylık Burç Yorumu

Güneş, 24 Ağustos tarihine kadar yengeç burcunun evinde kalacak ve 12 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Dolunay finans konularında etkiler gösterecek. Merkür Ağustos ayında Venüs ile beraber güzel bir açı içine girecek ve bu durum da yengeç burçlarını olumlu anlamda etkileyecek. Merkür'ün bu hareketi ortak çalışmalarda yengeç burçlarına ihtiyaç duyulan pratikliği sağlayacak ve hızlı düşünme konusu hakkında gereken destek bulunacak. Yengeç burçları için Ağustos ayında tavsiye edilen durum ani tepkilerden, sinirli olmaktan ya da hızlı bir şekilde gelişen olaylar karşısında tepkileri düzenlemek olacaktır. Ay boyunca yaşı küçük kişiler ile daha yoğun bir şekilde anlaşma ve iyi bir iletişim kurma gözlemlenebilir. Kariyer hayatlarında da önemli değişimler yaşayacak olan yengeç burçları duygu değişimleri ile baş etme durumunda kalabilir.

Duygu değişimleri konusunda zorluk yaşayabilecek olan su grubuna ait yengeç burçları fikirlerinde aşırılığa kaçmamaya özen göstermelidir. İletişim ve işbirlikleri konuları hakkında önemli bazı gelişmeler mevcut olabilir ve yengeç burçları kendilerini ortaya koymak isteyebilir. Burç sahiplerinin yakın çevresi ise onların ne düşündüğü konusunda tereddüte düşebilir ve güvenlik problemleri yaşanabilir. Yengeç burçlarının ay boyunca iletişim kuracağı kişilerin onlar adına önemli olduğu hatırlanması gereken bir konudur. Kişisel destek almak isteyen Yengeç burçları Ağustos ayında destek de görecektir. İnce detaylara dikkat eden burç sahipleri yapmayı planladıkları işler konusunda dikkatli bir şekilde davranabilir.

İlgilenilen konu hakkında eski ve güçlü dostların fikri alınabilir ve konu hakkında tecrübesi olan kişiler ile iletişim kurulabilir. Yengeç burçları işbirliği içerisinde olurken bireysel ilişkileri de öne çıkaracaktır. Yolculuklar ile ilgili şanslarını kullanmaları gereken Yengeç burçları baskıcı duyguları sevmez ve fikirlerini güçlü bir şekilde ortaya koymaktan hoşlanır. Çevresinden alacağı tepkiden çekinmeyen yengeç burçları, ağustos ayında bazı iş ortaklarını kendisine düşman edinebilir. Mantıklı davranışları ile tanınan burç sahipleri bu tavırları ile duygusal kişilerden olumsuz tepki alabilir.

Duygusal hayatlarında ise olumlu etkiler altında bulunacak olan yengeç burçları partnerlerine farklı duygular hissettirebilir. Partnerlerinin kendilerini karizmatik bulması gibi güzel duygular ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkabilir. Yine yakın çevresi tarafından destek görecek olan burç sahipleri çevre ilişkilerinde eski dostlarının önerileri ile karşı karşıya gelebilir. Etraflarından yetenekli ve kendilerini destekleyen arkadaşları ile işbirliği yapacak olan burç sahipleri olayları mantıklı bir şekilde takip edecektir

Yengeç Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Duygusal oldukları düşünülen ve hisler konusunda hassas davranan yengeç burcu erkekleri ileri görüşlü, yumuşak kalpli, nazik, sevecen ve anlayışlıdır. Güvenilir bir yapıya sahip olan yengeç burcu erkeği empati kurabilir ve karşındaki kadının ne hissettiğini anlayabilir.

Yengeç Burcu Erkeği Fiziksel Özellikleri

Pek dikkat çekici özelliğe sahip olmayan yengeç burcu erkeği erkeği fiziksel özellik olarak beyaz tene ve kumral saçlara sahiptir. Pürüzsüz teni, ince dudakları ve belirgin bir çene yapısı olan yengeç burcu erkeklerinin yüz hatları genelde yuvarlak ve parlaktır.

Yengeç Burcu Erkeği Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

Merhamet duygusuna sahip olan yengeç burcu erkeği romantik, yardımsever, yaratıcı ve sabırlıdır. Olumsuz özellikleri arasında ise rekabetçi, aşırı duyarlı, ketum, kibirli ve dedikodu yapan yengeç burcu erkeği bazı durumlarda partnerini çileden çıkarabilir.