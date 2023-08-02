Aslan burcu Ağustos ayında ortaklıklar ve ikili ilişkiler konusunun gündemde yer aldığını görecektir. Eğer onların mevcut olan bir ilişkileri yoksa burç sahipleri şanslı bir döneme giriş yapacaktır. Aslan burçlarının hayatlarına da uzun zamandır bekledikleri bir kişi girebilir ya da ilişkisi olan aslan burçları ciddi kararlar alarak evlilik yolunda ileriye doğru adım atabilir. Diğer taraftan burç sahiplerinin yolunda gitmeyen bir ilişkisi varsa onların bu durumu sonlandırma ihtimali de bulunmaktadır. Yine burç sahipleri işbirlikleri ve yeni ortaklıklar açısından güzel bir döneme giriş yapmakta ve yeni iş anlaşmalarına imza atmak için hazırlıkta bulunmaktadır.

Burç sahipleri Ağustos ayında kendilerine iyi gelecek ve kendilerini yücelten bir döneme giriş yapacaktır. Yeni ay burç sahipleri için beraberinde yeni oluşumları getirecek ve onlar hayatlarının gidişatı hakkında bazı radikal kararlar alacaktır. Burç sahipleri beklenilmeyen durumlarla karşı karşıya gelebilir ve onların bu dönemde yapması gereken şey hiddetlenmek yerine sakin bir şekilde bu süreci geçirmeleri olacaktır. Burç sahiplerinden bazıları kişisel bazı yeteneklerini eğitmek isteyecek ve mesleğe dönüştürecektir. Yine Ağustos ayında pozitif ve büyük bir dönüşüm ve değişim de aslan burçlarını bekliyor olacaktır. Onlar ruhsal anlamda bir değişim yaşamasa bile fiziksel olarak bir imaj değişikliği burç sahiplerini beklemektedir. Yeni bir iş fırsatı ya da yeni bir ilişki aslan burçları için söz konusu olabilir ve onlar kendi işlerini kurmak için eylemde bulunabilir.

Güneş 23 Ağustos tarihinde kendi burçlarından çıkarak bu uçak burcuna geçiş yapacaktır ve onlar finansal konular hakkında önemli gelişmeler yaşayacaktır burs sahipleri için finansal konularda sözleşmeler anlaşmalar projeler fikirler ve detay gerektiren işler onları beklemektedir onlar Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaların olumlu ve olumsuz tüm karşılıklarını görmeye başlayabilir.