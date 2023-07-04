Aslan burcu ve yükselen aslanlar 4 Temmuz 2023 tarihinde duygusal zamanlar geçirebilir. İç düşünceleri ve gerçek duyguları ile ilgilenecek olan burç sahipleri geride kalmış meselelerin de su yüzüne çıktığını tecrübe edecektir. Beklenmedik yerlerde yakın çevrelerinden destek girecek olan aslan burçları finansal konularda da müjdeli haberler alacaktır. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum temiz havanın içeri girmesine izin vermektir. Burç sahipleri bir insana karşı hissettikleri bir duygunun güçlü bir şekilde yeniden uyandığını da görebilir. Onları en çok mutlu eden şey insanlarla bağ kurmak olabilir. Oldukça iyi bir biçimde iletişim kuran aslan burçları diğer insanların içindeki iyi özellikleri de ortaya çıkaracaktır. Burç sahipleri için fazladan özen gerektiren bir ilişki ya da bir proje varsa onların hak ettiği ilgiyi göstermek için de iyi bir zaman gelmiş demektir. Burç sahipleri dünyaya eskiye göre daha cesurca ve daha doğru bir şekilde yaklaşmakta ve diğer insanlarda bunu takdir etmektedir. İyi bir enerji aslan burçlarının kişisel planlarını gerçekleştirmek için onlarla birliktedir.

Burç sahipleri yeni günde sorumlulukların üzerine gidebilir ve işlerini tam olarak iyi bir şekilde tamamlamak isteyebilir. Onlar yeni günde çalışma arkadaşları ile fikir düzeyinde tartışmaya girmemeli ve emin adımlar atmalıdır. İlişkiler gün içinde aslan burçları için gergin olabilir ve onlar akışta kalmakta zorluk yaşayabilir. Fakat gökyüzü onlara her ne kadar zor olsa da akışta kalmayı tavsiye etmektedir. Yeni günde para sağlık onları organize etmek noktasında da bazı zorluklar yaşayacak olan burç sahipleri özellikle akşam saatlerinde bu organizasyonlar ile ilgilenecektir. Diğer taraftan maddi konuları düzene sokmak için çevresinden destek alabilecek olan yurt sahipleri doğru adımlar atmak için çaba gösterecektir.