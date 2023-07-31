Aslan burcu ve yükselen aslan burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde günün ilk saatlerinde belirli bir stratejiye ya da belirli bir plana karar vermekte zorluk yaşayabilir. Onlar bu konuda ikilemde olacaktır fakat bu durumun geçici olduğu da hatırlanmalıdır. Yaşanan bu konu onları bir hedefe giden yolda daha iyi bir yol keşfetmeye yetecek kadar da yavaş bir hale sokabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise burç sahiplerinin önceliklerini gözden geçirmeleri ve bunlara odaklanmaları da daha kolay bir hal alacaktır. İnsanlarla maddi konular ve olumlu bağlantılar için iyi enerjiler de onlarla beraber olacaktır. Aslan burçları kendilerini kişisel gelişim çabaları için güçlü hissedebilir ve bazı şeyleri daha net bir şekilde görebilir. Onlar rutinlerinde nelerin iyileştirilmesi gerektiğini ve günlük yaşamlarında nelerin gerekli olduğunu görecektir.

Burç sahipleri kendilerini geride tutan alışkanlıklara veda edecek ve yaşadıkları olaylar karşısında şikayet etmeyi de bırakacaktır. Onlar artık harekete geçtikleri bir döneme giriş yapıyordur. Verimli ve enerjik zaman diliminde onlar tüm ihtimalleri gerçekleştirmek yerine kendileri için gerçekten önemli olan konulara odaklanmalıdır. Diğer taraftan burç sahipleri önemsiz detaylarla uğraşırken pek çok şey de kaçırabilir. Uzun vadede aslan burçları doğru bir planlama yaparak her şeyi yoluna koyabilir ve bunun tohumlarını ekebilir.

Burç sahipleri için toplum içinde sunmaları gereken görünüm onları stresli bir hale sokacaktır. Muhtemelen toplum içine girdiği zaman aslan burçları iki farklı kişi gibi hissedecek ve bu durum herkesin etrafında oldukları kişi ve yalnız olduklarında evde oldukları kişidir. Eğer onlar normal zamanlara göre daha sosyal davranıyorsa kendi başlarına kaliteli zaman geçirmekte akıllıca bir davranış olacaktır. Onlar huzur içinde birlikteliklerinin tadını çıkarma izin vermeli ve sakin bir aktivite bulmalıdır.