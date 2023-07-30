Aslan burcu ve yükselen aslan burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde sarf ettikleri sözlerin şu an dünya için bir fark yarattığını hissedecektir. Burç sahiplerinin yakınında olan bir insan kendisini aslan burçlarına karşı ifade etmekte zorluk yaşayabilir. Fakat o kişinin burç sahipleri hakkında hissettikleri ise saygılı olmaktadır. Bu kişi aslan burçlarından ve yükselen aslanlardan tavsiye istemekte ve bunları taklit etmektedir. Eğer burç sahipleri yeni günde tarzlarını çalmaya çalışan bir taklitçi ile karşı karşıya olduklarını hissediyorsa hatırlamaları gereken önemli bir durum bulunmaktadır. Övgünün en samimi biçimi taklit olmaktadır ve hiç kimsenin benzersiz olmadığı düşüncesi ise aslan burçları ile yükselen aslan burçları tarafından hatırlanması gereken bir durumdur. Burç sahipleri ilham tohumlarının kendi tarzlarını geliştirmesine izin vermelidir. Onlar bunun bir barış mı yoksa savaş mı olacağı hakkında düşünmeli ve bu durumun ne tepki verdiklerine ve olayı nasıl yorumladıklarına bağlı olduğunu düşünmelidir.

Burç sahipleri yeni günde geçirdikleri zor bir deneyimle ders çıkarabilir ya da iç gözlemlerinin sonucu olan benzer bir noktaya ulaşabilir. Aslan burçları ve yükselen burçları için yol değil onların yapması gereken en önemli şey bazı zamanlarda yalnızca kendi işlerine odaklanmaları olacaktır. Burç sahipleri yapılacaklar listesine çok fazla yük almış olabilir ya da belirli bir şekilde olayların geliştiğini hayal etmiş olabilir. Bunlar farklı bir şeye dönüşmüş olsa da bunun bir ihtimali artık yoktur. Aslan burçları ve yükselen aslanlar için var olan ihtimaller onların hayatını oluşturmamaktadır. Burç sahipleri olanlar ile yaşamlarını devam etmektedir. Onlar bu düşünceyi benimsedikten sonra kendilerine şu an için hangi eylemde bulunmalarının önemli olduğunu sormalı ve verecekleri cevaba göre hareket etmelidir ve her şeyin olması gerektiği gibi olacağını bilerek davranmalıdır.