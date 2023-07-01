Aslan burcu ve yükselen aslanlar 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan oğlak dolunayı ile beraber uzun bir süredir iddialı oldukları yerlerden vurulacaktır. Onlar genel anlamda hem kariyer yaşamları hem de iş sorumlulukları sebebiyle sürekli bir şekilde çalışmaktadır. Fakat artık bu durum burç sahiplerini yormaya başlamıştır ve sıra bu yorgunluğun başarısını hissetmeye gelmiştir. Aslan burçları ve yükselen aslanlar artık alışkanlıklarının dışına çıkacak ve iddialı bir döneme giriş yapacaktır. Onlar için böyle bir dönemde tavsiye edilen durum esnek olmayı denemeleri olacaktır.

3 Temmuz 2023 tarihinde yaşanacak olan oğlak dolunayında sağlıklı beslenme sağlık durumları iş yerindeki ilişkileri iş seçimleri iç disiplin ve sorumlulukları ve nasıl bir çalışan oldukları gibi durumlar hareketli geçecek olan konular arasında yer almaktadır. Diğer taraftan sosyal konularda rahat ancak resmi olan işlerde bazı sorunlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda aslan burçları ve yükselen aslanlar için temkinli olmaları tavsiye edilmektedir.

Aslan burçları 10 Temmuz tarihinde ise maddi anlamda bir takım yeni kararlar ile ilerleyecek ve yeni adımlar atacaktır. Öyle bir süreçte yeni iş görüşmeleri de yapacak olan aslanlar daha aktif bir şekilde adım atmış olacaktır.

Merkür 11 temalı itibarıyla aslan burcuna geçiş yapacak ve bu durumda burç sahipleri de kendilerini geliştirmek adına enerjilerini önemli noktalara harcayacaktır. Yeni çevreler yeni eğitimler ve yeni kurslar onların gündeminde olacak ve aslan burçları yetenek ve bilgilerini arttırarak her seçenek için harekete geçecektir. Yine bu dönemde kendilerini dış dünyaya nasıl gösterdikleri ve imajları ile ilgili her konuda ön planda yer alacaktır. Aslanlar sözleri ile çevrelerine derinden etkileyecekleri ve kendilerini çok daha iyi ifade edecekleri bir döneme giriş yapmaktadır. Özgüvenleri, zihinsel enerjileri, neşeli tavırları ve cesaretleri ile burç sahipleri hayran sayısının arttığını da görebilir.