Aslan burcu ve yükselen aslan burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde zihinsel kavga yaşayabilir ve bu durum onları zor bir hale sokabilir. Fakat yeni günde burç sahiplerinin zihinsel kavgaların üstesinden gelmeleri de mümkün olacaktır. Onlar olmaları gereken kişi olmak adına yaptıkları her şeye rağmen pes etmeyi seçmemelidir. Yeni günde aslan burçları ve yükselen aslan burçları için gökyüzü tarafından onlara tavsiye edilen durum hayatlarına devam etmeleri olacaktır. İnsanların onlara karşı yapmış olduğu bazı endişeler de burç sahiplerini geride tutmaktaydı. Fakat onların buna izin vermemesi ve hedeflerinde emin adımlarla ileriye doğru gitmesi önemli bir noktadır. Burç sahipleri için en sert eleştirmenleri olduğu zaman iğneleyici sözleri görmezden gelmek de zor bir durum olmaktadır. Fakat onların kendilerine güvenmeleri gereken çok şey de bulunmaktadır. Burç sahipleri ilk seslerini değiştirmeye çalışmalı ve tüm problemleri tek çözmek zorunda olmadıklarını hatırlamalıdır. Diğer insanlar yakın arkadaşları ve özellikle aile bireyleri ile konuşmak onları daha önce şaşırtan bir duruma ışık tutmaya da sevk edecektir. Onlar ihtiyaç anında diğer insanlardan yardım almalı ve yardım istemekten de çekinmemelidir.

Burç sahipleri bunun yanı sıra yeni günde kendilerine öncelik vermeye çalışılmalıdır. Gökyüzünün onları getirdiği enerjiler ile birlikte onların kendilerine öncelik vermeleri de artık mümkün gözükmektedir. Onlar kendilerini yeni günde harika hissetmiyor olsa bile mış gibi yapmalı ve önceliklerini ön plana çekmelidir. Geriye bakarak geçmişini düşünebilecek olan aslan burçları ve yükselen aslanlar kendileri için ne yaptıklarını son zamanlarda da görecektir. Evren ise burç sahiplerini kendilerini yormaktan kaçınmaya ya da yavaşlatmaya zorlamaktadır. Onlar yaptıkları her şeye harcanan çabayı takdir etmek ve kabul etmek için de kullanmalıdır. Diğer taraftan bu saatlere enerjilerini ve zamanlarını nasıl harcadıklarını da tekrardan değerlendirmelidir.