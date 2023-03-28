Aslan Başak Terazi Akrep 29 Mart 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 29 Mart 2023 tarihinde değişim konusu ile ilgilenecektir ve bu konu hakkında yeni bilgiler edinmek isteyecektir. Aslanlar üzerinde değişim güçlerinin olmadığı bir konu ile ilgili ne kadar düşünürlerse düşünsünler yalnızca kendilerini üzdüklerini fark edecektir. Burç sahipleri yapmaları gereken her neyse bunu en iyi şekilde yapmalıdır. Daha sonra şansın onlarla birlikte olmasını dilemeleri ve vakitlerini daha fazla harcamaları onlar için en iyi seçenektir. Burç sahipleri odak noktalarını ilişki hayatlarına kaydırdığında ise gerçekleşebilecek pek çok olasılık onların gözünde daha belirgin bir hal alabilecektir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 29 Mart 2023 tarihinde iş yerinde ya da farklı bir yerde gözlem altında olabilir ve bu sebeple kendilerine stresli hissedebilir. Başaklar özellikle yapacakları ile ilgili teminat verdikleri durumları atlamamaya özen göstermelidir. Burç sahiplerinin hatalarını kollayan bazı kötü niyetli insanlar olsa da bu ilgiyi kendi taraflarına çevirmeleri mümkündür. Başak burçlarının harika bir fikri varsa bunu kendilerine saklamak yerine paylaşmaları tahmin ettiklerinden daha fazla takdir toplamalarını sağlayabilir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 29 Mart 2023 tarihinde doğru hamleleri yaparak kendilerine zirveye çıkarmayı isteyecektir. Hayat burç sahiplerine tam da ihtiyaçları olan nitelikli insanları getirecektir fakat bir problem vardır. Bu noktada burç sahipleri insanlarla iletişim kurmak için çabalamalı ve emek harcamaları gerekmektedir. Aksi takdirde teraziler bu durumdan bir fayda sağlamakta zorlanabilir. Burç sahipleri kendilerine daha yakın insanlardan beklentilerinizi dile getirmeli ve bu şekilde yardım talebinde bulunmalıdır.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 29 Mart 2023 tarihinde hedef ve planlarını kendilerine saklamalı ve diğer insanlara söylemeyi tercih etmemelidir. Herkesin düşündükleri kadar iyi niyetli olmadığı akrep burçlarının unutulması gereken bir konudur.