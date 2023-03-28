Koç Boğa İkizler Yengeç 29 Mart 2023 Günlük Burç Yorumları

Koç burcu ve yükselen koçlar 29 Mart 2023 tarihinde yola tek başlarına çıkmak zorunda kalabilir ve kendilerini yalnız hissedebilir. Diğer insanların burç sahipleri kadar maceraperest olmayabileceği sebebiyle onlar yapacakları işlerde tek olacaktır. Her ne kadar koç burçları zorlama ile keyifli bir yol arkadaşı edinemeyecek olsa da bir eşlikçi bulamamaları sebebiyle hayallerinden de vazgeçmemelidir. Burç sahipleri istedikleri şeyleri yapmaya koyulmalı ve bu uğurda devam etmelidir. Burç sahiplerinin sevdikleri işleri yapmaları onların güzel dostluklar yaşamalarını da sağlayacaktır.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 29 Mart 2023 tarihinde bir drama ile karşı karşıya gelebilir. Kendilerini oldukça üzen bir aile dramını yaşayacak olan burç sahipleri bir süredir hayatlarının merkezinde olan bu durum ile ilgili kararsızlık yaşayacaktır. Diğer taraftan konuların alevlenmesi ise bu konuların çözümlenmesinin yakın olduğunu göstermektedir. Boğalar sevdikleri insanlar hakkında tatsız tartışmaları da geride bırakmaya hazır davranacaktır. Zorlayıcı günleri geride bırakmaya hazırlanacak olan boğa burçları bağlar ve anılara önem verecektir.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 29 Mart 2023 tarihinde yapılacaklar listeleri ve sorumlulukları konusunda sıkı bir diyete girmeyi düşünecektir. Bazı şeylerden vazgeçmek isteyecek olan burç sahipleri hak edilen bir moladan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını fark edebilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 29 Mart 2023 tarihinde 6. hisleri sebebiyle pek çok şeyi önceden fark edebilir ve sezgilerinin güçlü olduğunu düşünebilir. Eğer burç sahipleri başlayacakları bir iş ya da bir kişi hakkında kötü kokular seziyorsa bu durumu göz ardı etmemeli ve dikkate almalıdır. Bilge olmak her zaman düşünce yoluyla gelmemektedir ve bazı anlarda yanlış bir şey yapmak yerine hiçbir şey yapmamak daha iyi bir seçenek olacaktır. Fakat konu duygusal bir ilişki olduğu zaman bunun duygular ile karmaşık hale gelen bir şüphe olabileceği de hatırlanmalıdır.