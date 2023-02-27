Emeklilerde nakit için son karar! Bankalar ek ödeme olarak 50.000 TL verecek

Bankalar tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında özellikle özel bankalar arasında ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan tüm emeklilere uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara emekli olmaları durumunda ve maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını bankalar üzerinden alan kişiler daha önce kredi kullanmış olmaları ve düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda gelir belgesi vermeden bankadan 50000 TL nakit kredi alabiliyor.

Garanti Bankası ve Akbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, başvurularını banka şubeleri üzerinden alabildikleri gibi aynı zamanda bankalara gitmeden de ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabileceğiniz bir kampanya hazırlamaktadır. Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler hızlı birşekilde verilerek hemen aynı gün içinde ödemeler hemen aynı hesaplara yatırılır.

Garanti Bankası şubeleri haricinde, bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yaparak, şubelere gitmeden hesaplarınıza yatan ödemeleri kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda başvurularını bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmaları halinde 36 ay vadeli tüm kredilerde en düşük faizle ve masrafsız kredilerle hesaplarına ödemeler alabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine giderek de 2 yildir birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.