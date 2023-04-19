Aslan Başak 19 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 19 Nisan 2023 tarihinde en kötü kişiliklerini takınarak bir grup insanla uğraşmak isteyebilir. İtibarlarını bir kenara atmayı önemsemeyecek olan burç sahipleri bunu yapmaktan çekinmeyecektir. Aslanların ve yükselen aslanların üzerinde otorite sahibi olan bir insan onların sabrını zorlayarak canlarını sıkabilir. Diğer taraftan burç sahipleri haksız yere eleştirmeyi de hazmedemeyecek ve intikam duygusuyla yanıp tutuşacaktır. Onların kendilerine yapılan eleştirilere karşı cevap olarak dramatik tepkiler verme olasılığı da yüksek bir durumdur. Fakat büyüklüğün burç sahiplerinde kalması adına bu olayın daha sakin bir şekilde çözülmesi onlar için tavsiye edilmektedir. Aslanların diğer insanların seviyesine inerek misilleme yapmaları yalnızca kendi kalitelerinden ödün vermeleri anlamına gelecektir. Kendilerini akışa bırakmaları gereken burç sahipleri zaman tekrardan kendilerini haklı çıkardığında rahat bir şekilde bugünü hatırlayacaktır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 19 Nisan 2023 tarihinde hayat hakkında bazı sorgulamalar yapacak ve bazı kafa karışıklıkları yaşayacaktır. Onlar için bir şeyleri sona erdirmek ya da devam etmesi için çabalamak bir çatışma haline gelebilir. Burç sahipleri ister bir arkadaşlığı ister bir yere ya da bir işi terk ediyor olsun bu durum onlar için en iyi seçenektir. Başaklar ve yükselen başaklar kısa süre içerisinde bulundukları konumu açtıklarını ve ufuklarını genişletmek istediklerini fark edecektir. Bunun yanı sıra başaklar maddi ya da manevi engellerle sürekli bir şekilde hayatlarını ertelemektedir. Kendilerine sunulan yardımları kabul etmeyen burç sahipleri bazı teklifleri değerlendirmelidir. Bu durumu yalnızca bir hediye olarak değerlendirmek yerine bugüne dek yaptıklarının karşılığı olarak görmeleri gerekir. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerine dönen ve kendilerine ait olan şeyler olarak bakmaya başladıklarında başak burçları daha kolay bir şekilde ilerleyecektir.