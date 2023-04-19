İkizler Yengeç 19 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

İkizler burçları ve yükselen ikizler 19 Nisan 2023 tarihinde diğer insanlarla vakit geçirmek yerine kendi başlarına kalmayı tercih edebilir. Burç sahipleri seveceklerinden emin olmadıkları bir yere de davet edilebilir fakat hangi yanıtı vermeleri gerektiği konusunda bir kararsızlık yaşayabilir. Gittikleri bu davette yüzlerinde samimi olmayan bir gülümsemeyi taşımak yerine yalnız kalma fikrine daha sıcak bakan ikizler burçları bu teklifi reddetmeyi düşünecektir. Diğer taraftan her insana bazı günlerde yalnızlık iyi gelse de onlar gün içerisinde morallerini yükseltecek güzel zamanları da kaçırmaktan kaçınmalıdır. Kendilerini seven ve onlara iyi gelen insanlara bir şans vermeyi düşünmeleri gereken ikizler burçları bu yönde hareket ederse güzel bir gün geçirebilir. Diğer taraftan ikizler burçlarının düşüncelerini değiştirebilecek bir insanla tanışma ihtimalleri de az değildir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 19 Nisan 2023 tarihinde sosyal çevreleri ile ilgilenebilir ve yakın arkadaşlarıyla beraber zaman geçirebilir. Fakat burç sahiplerinin arkadaş gruplarında bulunan bir grup insan son zamanlarda onları çok da iyi olmayan davranışlara yönlendirmektedir. Burç sahiplerini iyi olmayan davranışlar sergilemeye teşvik eden bir grup insan yeni günde yengeç burçlarını sıkıştırabilir. Bu durum onların sürdürmeye çalıştıkları sağlıklı alışkanlıkları takip etmelerini de zorlaştıracaktır. Yengeçler bir taraftan çevrelerine uyum sağlamaya çalışmakta ve diğer taraftan da kendileri için güzel şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra burç sahipleri kısa süre içerisinde katıldıkları çevrede mızmızlık yapan kişi olmak istemedikleri için kendilerinden fazla taviz verebilir. Bu durumdan kaçınmaları gereken yengeç burçları ve yükselen yengeçler kendilerinden taviz vermeyi tercih etmemelidir. Yengeçler kendilerini diğer insanların onayının üstünde tutmalı ve en iyisini hak ettiklerini hatırlamalıdır. Burç sahipleri daha sonraki zamanlarda verdikleri bu karar için kendilerine de teşekkür edecektir.