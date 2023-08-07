Emekli olmak isteyenler, erken emeklilik için neler yapabileceğini merak ediyor. Erken emekli olmak isteyenlerin başvurduğu yollardan biri borçlanma oluyor. Askerlik borçlanması ya da kadınlar için sunulan doğum borçlanması yoluyla erken emekli olmak mümkün oluyor. Borçlanmadan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Borçlanmadan yararlanmak isteyenlerin, borçlanma yapmak istedikleri süreler boyunca adlarına sigorta primi ödenmemiş olması gerekiyor. Örneğin doğum iznine ayrılan kadının bu süre içinde adına prim ödenmemesi gerekiyor. Aynı zamanda çocuğun, sigorta başlangıcından sonra doğması da gerekli şartlar arasında bulunuyor.

KİMLER, BORÇLANMA HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

Borçlanma hakkından yararlanmak isteyenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapması gerekiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, borçlanmanın bazen gereksiz olabileceğini belirten açıklamalar yaptı.

Kıvanç, prim gününün eksik olmaması ve sigorta başlangıcının öne çekilememesi halinde borçlanmaya gerek olmadığını ifade etti. Ancak prim günü eksik olanların borçlanma yapmasının faydalı olacağı ifade edildi.

BORÇLANMA TUTARI NE KADAR OLDU?

Askerlik borçlanması için bir gün karşılığında en az 143 TL ödenmesi gerekiyor. En fazla tutar 1073 TL’ye kadar çıkabiliyor. Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar, 8 aylık dönem için 34,341 TL ödeme yapıyor. 18 aylık dönem için 77,267 TL ödüyor. Ahmet Kıvanç, askerliğin tamamen borçlanmasına gerek olmadığını ifade ediyor. Sadece ihtiyaç duyulan sürenin borçlanması yeterli oluyor.

Borçlanma yapmak isteyen kadınlar doğum borçlanmasında her çocuk için iki yılı borçlanabiliyor. Toplamda en fazla 6 yıla kadar borçlanma yapılabilir. Borçlanma yapabilmek için çocuğun doğum tarihinin sigorta başlangıcından sonraya denk gelmesi gerekiyor. Borçlanma yapmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularını iletiyor.

Borçlanma hakkından yararlananlar, daha erken tarihte emekli olması mümkün oluyor. Borçlanma hakkı, avukatların staj yaptıkları süreler için de söz konusu oluyor. Aynı zamanda doktorlar da staj sürelerini borçlanabiliyor.