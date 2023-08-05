Borçlanma, erken emekli olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak biliniyor. Borçlanma askerlik ve doğum için yapılabiliyor. Bunun yanı sıra avukatların stajda geçen süreleri, hekimlerin staj süreleri; borçlanma kapsamına alınabiliyor.

Uzmanlar, 2000 yılından önce askerlik yapanların daha şanslı olduğunu belirtiyor. Borçlanma yapmak isteyenler, tavandan mı yoksa tavan tutardan mı borçlanma yapılması gerektiğini merak ediyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, fayda-maliyet analizine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Kıvanç, prim gününün eksik olmaması ve sigorta başlangıcının öne çekilememesi gibi durumlarda, borçlanmaya gerek olmadığını belirtti.

2000 ÖNCESİ ASKERLİK YAPANLAR DAHA AVANTAJLI

Kıvanç, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlerin, 2000 öncesi için asgari tutardan prim yatırmasının daha avantajlı olduğunu söyledi.

Kıvanç, 2008 sonrası için de açıklamalarda bulundu. Kıvanç, askerlik borçlanmasından getiri elde etmek isteyenlerin en az asgari ücretin iki katı üzerinden prim yatırması gerektiğini belirtti.

ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDENİR?

Askerlik borçlanması ile ne kadar ödeme yapılması gerektiği merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan %34 zamla beraber günlük 143 TL-1073 TL arasında prim ödenmesi gerekiyor. 8 aylık dönem için ödenmesi gereken tutar, 34 bin 341 TL oluyor.

18 aylık uzun dönem için ödenmesi gereken tutar 77 bin 267 TL oluyor. Askerlik süresinin tamamının borçlanması mümkün oluyor. Ancak ihtiyaca göre bir kısmının borçlanması da söz konusu olabilir.

KADINLAR, DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR

Kadınlar, doğum borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekebilir. Kadınlar, üç çocuğa kadar altı yıl borçlanma yapabilir. Her çocuk için iki yıl borçlanma yapılabilir. En fazla üç çocuğa kadar borçlanma yapılabilir.

Doğum borçlanması, sadece sigortalı olduktan sonra doğan çocuklar için yapılabilir. Ancak yeni yapılacak düzenleme ile sigortalı olmadan önce doğan çocuklar için de borçlanma yapılması mümkün olacak. Kadınlar için erken emeklilik fırsatı da sunulacak.