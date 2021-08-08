Aşı Olmayı Erteleyen 33 Yaşındaki Hasta Pişman Olduğunu Söyledi!

33 yaşındaki Şerif Akcan isimli hasta İstanbul'dan Bingöl'e bayram tatiline geldi ve koronavirüse yakalandı. 8 gündür yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası, 17 gündür hastanede kalıyor ve adeta kabus dolu günler yaşıyor.

Koronavirüs aşısı olmayı sıklıkla ertelediğin ifade eden 33 yaşındaki Şerif Akcan, İstanbul'da yaşadığını ve Bayram tatilini köyünde geçirmek istediğini söyledi. Ancak isteğinin kendisine nasip olmadığını açıklayan hasta bölgeye geldiği gibi hastanelik olduğunu belirtti.

Çok kötü olduğunu ve daha sonra yoğun bakıma girdiğini açıklayan Akcan, yoğun bakımdan hiç çıkamayacağını düşündüğünü ifade etti. Koronavirüs aşısı olmadığı için pişman olduğu bilgisini de vatandaşlar ile paylaşan 33 yaşındaki genç hasta, koronavirüs aşısı olmayı sürekli ertelediğini ve bu sebeple kötü olduğunu söyledi. Aşı olmayan herkese aşı olmayı tavsiye ettiğini açıklayan Şerif Akcan yaşadığı günleri anlattı.

Görüldüğü gibi Bingöl'de de kademeli normalleşme süreci ile beraber koronavirüs pozitif vaka oranlarında artış yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24- 30 Temmuz haftasında vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Bingöl hakkında açıklamalarda bulundu. Tedavi kısımlarının büyük bir çoğunluğunun neredeyse dolduğu bilgisi de öğrenildi.

33 yaşındaki hasta Şerif Akcan, Bingöl Devlet Hastanesi koronavirüs servisinde yattı ve 17 gün boyunca tedavi gördü. Kurban Bayramı’nı Bingöl'de geçirmek istediğini ifade eden Akcan, İstanbul'dan memleketine döndüğünü ve bayramın 1. günü de rahatsızlandığını söyledi. Daha sonra koronavirüs testi yaptırdığını anlatan hasta, pozitif sonuç aldığını açıkladı ve Devlet Hastanesi'ne yattığını söyledi.

8 gün boyunca koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi gören 33 yaşındaki isim, aşı olmadığı için pişman olduğunu da belirtti. 17 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören ve şu an normal servise alınan 33 yaşındaki Şerif Akcan, çok kötü olduğunu ve yoğun bakıma girdiğini açıkladı.