Hem Türkiye'de hem dünyada aşılama işlemleri gerçekleşiyor. Aşı neden sol koldan yapılır? Aşı sağ koldan yapılır mı merak ediliyor. Sizler için aşı neden sol koldan yapılıyor? Aşı sol koldan yapılma sebebi belli oldu!

Aşı neden sol koldan yapılıyor?

Aşının sol koldan yapılmasının bilimsel bir açıklaması yok. Türkiye ve Dünya ortalamasından daha çok sağ el kullanıldığından dolayı aşı tercihen sol koldan yapılacak.

Aşı sağ koldan yapılır mı?

İsteyenler için aşı sağ koldan yapılabilir. Ancak istenmeyen etki takibi yapılamayacağı için Aşı sağ koldan yapılmaması öneriliyor.

Koronavirüs aşısı oturur durumda sol kola yapılacak olması alınmış bir karar ve herkesin sol koldan yaptırması öneriliyor.