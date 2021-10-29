Aşı Karşıtı 38 Yaşındaki Adam Hayatının Kaybetti

Bursa'da yaşamını sürdüren ve sosyal medya hesapları üzerinden aşı karşıtı olan ifadelere inanıp aşı olmayan ve ardından koronavirüse yakalanması ile birlikte yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki Seval Garip isimli genç adam, tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi. İlk kez entübe olması sonrasında röportaj veren Garip, nefes alamadığını ve ceset gibi olduğunu belirtti.

Sağlık görevlilerinin ilgisi ve yoğun bakımdaki cihazlar olmasa insanın hayatta kalamayacağını ifade eden Garip, çok pişman olduğunu ve herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Hastanede yaptırdığı PCR testi sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Garip’in durumu ağırlaştı ve daha sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Bir hafta yoğun bakımda kalması ardından normal odaya alınan Garip, bir süre boyunca hastanede tedavisine devam etti. Durumu yeniden ağırlaşan Seval Garip'in tekrardan entübe edildiği bilgisine ulaşıldı ancak genç adamlar sabah koronavirüse yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüse yenik düşen Seval Garip'in cenazesi sırasında genç adamın eşi ile yakınları gözyaşlarını tutamadı ve arkadaşları da Garip'in ailesini teselli ederken zor anlar yaşadı.

Hayatını kaybeden adam ile aynı işyerinde çalışmakta olan ve kendisinin de aşı karşıtı olduğunu belirten Fatih Koç, Seval'in arkadaşının koronavirüse yakalandığını ancak hastanede yoğun bakıma alınması ardından bir süre sonra normale döndüğünü söyledi. Üstelik arkadaşının röportaj da verdiğini ve hemen hemen her gün kendisini telefon ile arayıp sorduğunu açıklayan Koç, durum hakkında bilgi paylaştı.

Son olarak 3-4 gün önce arkadaşını yeniden aradığını ve tekrardan entübe olduğunu öğrendiğini açıklayan Koç, durumunun ağır olduğuna bildirdiklerini aktardı. Yoğun bakımdan ilk çıktığı zaman aşı olmadığın ve çok pişman olduğunu söylediğini ifade eden Koç, sonunda Garip’i kaybettiklerini de anlattı. Arkadaşının yaşadıkları üzücü olaylar sonrasında kendisinin de aşıya karşı fikrinin değiştiğini ifade eden Fatih Koç, düşüncelerini vatandaşlar ile paylaştı.