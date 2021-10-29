Fransa: İngiltere Güç Dilinden Anlıyor

Devam etmekte olan balıkçı probleminde İngiliz hükümetinin yalnızca güç dilinden anladığını ifade eden Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra İngiltere dün akşam saatlerinde Fransa ile devam etmekte olan balıkçı problemi sebebi ile Samsun'un Londra Büyükelçisi Catherine Colonna'yı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak dikkatleri üzerinde topladı.

Fransa ve İngiltere arasında artan gerilim ile birlikte yapılan açıklamalar hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

CNews Televizyon Kanalı'na açıklamalar gerçekleştiren Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, önemli ifadeler kullandı. Yapılan açıklamalarda İngiliz gemilerinin bazıları dışında ülkede bulunan tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağı aktarıldı.

İngiltere'ye giden ya da oradan gelen İngiliz gemilerin ve tırların sistematik olarak kontrol edileceğini aktaran Beaune, önceki gece gemilerin kontrollerinin başladığını aktardı. Diğer taraftan bu konuda hoşgörü göstermeyecekleri de dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Beaune, kurallara uymayan bir ortak ile güven ortamında olamayacaklarını anlattı ve şimdi güç dilini konuşmaları gerektiği söylenildi. Bu duruma sebep olarak İngiliz hükümetinin yalnızca bundan anladığı şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Diğer taraftan dün akşam saatlerinde İngiltere, Fransa ile devam etmekte olan balıkçı problemi sebebi ile bir davette bulundu.

Konu hakkında İngiliz hükümetinden bir sözcü önemli açıklamalarda bulundu ve devam etmekte olan ihtilafın ortasında daha fazla eylemde bulunma hakkında Fransa'dan yapılan gerekçesiz tehditler kınandı. Hükümet Sözcüsü, Fransa hükümetinin konu ile ilgili olarak bu durumun çözülmesi kolaylaştırmadığı ve sürekli olarak kullanılan çatışmacı dilden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Duyulan endişelerin hem Fransız hem de Avrupa Birliği komisyonuna güçlü bir şekilde anlatıldığı belirtildi. İki gün önce konu hakkında konuşma yapan Fransız Hükümeti Sözcüsü 2 Kasım itibarıyla devam eden balıkçı problemi sebebi ile İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini anlatmıştı.