Bankadalardaki Kredi Notu Düşük Olduğu İçin Onay Alamayanlara PTT 40.000 TL Ödüyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan herkesin bankalarda bir kredi notu olmaktadır. Bankalardaki Kredi notunuz sizin Kredi veya kredi kartı ödeme performansınıza göre değerlendirilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa 18 yaşından büyük olması ile birlikte PTT şubelerinden veya PTT ye sms ile başvuru yaparak nakit kredi başvurusunda bulunabilir.

PTT yapmış olduğu bu açıklama ile birlikte aktif Bank ile yapmış oldukları anlaşma dolayısıyla vatandaşların Kredi notu düşük olsa bile belirtilen limitlerde kredi onayı sunmaktadır. PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak sizlerde hemen krediniz kullanabilir ve anında kredi onayı alabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek veya aktif Bank SMS Kredi servisini kullanarak sms ile başvuru yapabilir.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorum

Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve PTT aracılığı ile kredi kullanmak istiyorsanız Mesaj kısmına PTT yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Özellikle PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar bu şekilde mesaj atmaları durumda kendi maaşları üzerinden 80 bin TL'ye kadar kredi değerlendirmesine girecek ve kredi onayı almaları durumunda sms ile bilgi gelecektir.

Emekli olmayan ve sigortalı olarak çalışan kişiler ise PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı almaları durumunda isterlerse bu krediyi PTT şubelerinden kimlikleri ile birlikte kullanılabilir isterlerse de bankaya gitmeden ev adresin de veya iş adresinde Kredi kullanabilirsiniz.

PTT ayrıca aktifbank n kolay kredi kampanyası adı altında vermiş olduğu bu krediyi aktif bank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak da müşterilere sunulmaktadır. 40.000 TL ye kadar çalışan kişilere verilecek olan bu krediler de en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz.

PTT aktif Bank aracılığı ile kredi onay alan kişiler Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacak ve Kredi notu düşük olması durumunda yüksek faizli kredi kullanacaktır. Detaylı bilgileri en yakın PTT şubesine girerek öğrenebilirsiniz.