Unutanın hakkı sıfırlanacak! ASHB bizzat başlattı! 1080-720-990 TL ödemeniz ATM'de sizi bekliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruları toplanan destek ödemesinin bazı başvuru şartları bulunuyor. Bu şartlara uyan ve başvurusu onaylanan vatandaşlara parası direkt yatıyor.

ASHB bizzat başlattı. 1080-720-990 TL ödemeniz ATM'de sizi bekliyor. Unutanın hakkı sıfırlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yönelik çeşitli destek ödemeleri veriliyor. Bu destek ödemeleri arasında kira yardımı da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular toplanıyor ve ihtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılıyor. Ödeme almak için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Öte yandan verilecek hesabınıza yatacak tutar ilden ile değişiklik gösteriyor.

12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Kira yardımı geçim sıkıntısı yaşayan hanelere ödenmektedir. 12 ay boyunca yapılan yardım miktarı hanedeki kişi sayısına göre değişiyor.

BAŞVURU İÇİN BAZI ŞARTLAR ARANIYOR

İlden ile ödemeleri değişiklik gösteren bu destek ödemesi almak için bazı başvuru şartlarını karşılamanız gerekiyor.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular toplanıyor ve ihtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılıyor.

İŞTE ÖDEME MİKTARLARI

Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1085 TL

İstanbul, İzmir, Ankara: 1150 TL

Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

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