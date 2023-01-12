Akbank, Sabah Akşam onaylayacağı net krediyi hatırlattı! 68000 TL’ye kadar gelir belgesiz ödeme olacak!

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları banka müşterisi olması durumunda işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve banka müşterisi olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Akbank 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 68000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken, bireysel müşterilerin kredi notuna bakarak onay vermektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bankadan kredi onayı alabilirsiniz...

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi TC kimlik ve Kullanmak istediğiniz kredi limitini yazarak bu mesaji 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu Akbank üzerinden kısa mesaj ile birlikte hemen yapacaksınız.

Akbank Kısa mesaj üzerinden başvurusunu gerçekleştiren tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapmaya devam edecek.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olacaktır. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Akbank Direkt uygulaması kullanıyorsanız, bankanın müşterisi olan tüm vatandaşlara banka mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız olanak sağlamaktadır. Akbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, onay alacak olan tüm vatandaşların hesaplarına hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, şubelere gitmeden de işlem yapılacaktır. Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda da işlemleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, Akbank üzerinden 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir ve diğer bankalardaki olan kredi kartı ve kredi borçlarımızı kapatarak rahat bir nefes alabilirsiniz.