Hollanda'da önümüzdeki yıl itibariyle başlayacak köklü değişiklik asgari ücret sistemini bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre her sektörde geçerli olacak bu yeni uygulama ile asgari ücretler artık aylık değil saatlik ücret üzerinden hesap edilecek.

Hollanda hükümeti almış olduğu bu karar ile işçi haklarını iyileştirerek ve daha adil bir ücret düzeyine ulaştırabilmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu süreçte genç çalışanları daha çok teşvik etmek ve desteklemek istendiği de vurgulandı.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ ETKİN HALE GELECEK!

Hollanda'da 2024 yılı itibariyle geçerli olacak saatlik asgari ücret düzenlemesi ülkede sektör fark etmeksizin tüm çalışanlar için geçerli olacak. Hollanda'nın mevcut düzenlemesinde var olan sabit aylık, haftalık veya günlük asgari ücret uygulaması tamamen ortadan kalkmış olacak.

Saatlik asgari ücret kararı ile çalışma süresi üzerinde farklı bir etki oluşacak. Hükümet’in bu yeni sistemi ile esnek çalışma modelinin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.

SAATLİK ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI NEYE SEBEP OLACAK?

Hollanda'nın aldığı bu karar ülkeyi nasıl etkileyecek? 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle işverenler hükümetin kararı gereğince çalışanları için en az belirlenen saat ücreti üzerinden ödeme yapacak. 21 yaş ve üzerindeki tüm çalışanlar için standart asgari ücret, 21 yaş altındaki çalışanlar için en az saatlik gençlik asgari ücret ödemesi yapılacak, dendi.

HOLLANDA’DA SAATLİK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Hollanda'da yeni bir dönemi başlatacak bu karar 2024 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. 1 Temmuz tarihine kadar belirlenecek enflasyon endeksi üzerinden yeniden hesaplama yapılabilecek. Kaynaklardan aktarılan bilgiye göre 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek bu karar için saatlik asgari ücret bedeli Ekim ayında açıklanacak.