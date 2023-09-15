Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında bir araya gelecek. 6 aylık enflasyon verisi üzerinden yapılacak hesaplama refah payı ve ek iyileştirmelerle asgari ücret oranı belli olacak. Öncesinde enflasyonun artışını durdurabilmek amacıyla yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden bakanın sözleri gündeme damga vurdu. Orta vadeli program kapsamında yıl sonu enflasyon tahmini %65'i gördü. Asgari ücret artışı ne kadar olabilir? sorusu yeniden gündeme getirildi.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK NE KADAR OLACAK?

Uzman isimler asgari ücret zammında iki farklı oran üzerinde hesaplamalarını sürdürüyor. Güncel maaşlar memur ve emeklide olduğu gibi enflasyonun belirleyiciliği üzerinden ortaya çıkacak. OVP enflasyon tahminine göre 11.402 TL olan asgari ücret yeni dönemde 15.707 TL'yi görecek. Memur zammı üzerinden düşünüldüğünde toplu sözleşme zammına ek olarak sunulan enflasyon farkı ile ikinci bir rakam ortaya çıkıyor. Aralık ayından sonra yapılacak görüşmelerle açığa çıkacak net rakamlar öncesinde açıklanan ikinci formüle göre asgari ücret en yüksek 17 bin 041 TL'yi görebilecek.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren daha rahat yaşayabilmeyi ve zamlara karşı tutunabilmeyi sağlayacak yeni asgari ücret 3 Ocak tarihinde açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamı ile belli olacak. 2023 Ocak ayında asgari ücret zamlanarak 8.507 TL'ye çıkarıldı. İkinci ara zam ile Temmuz ayında 2.895 TL iyileştirme alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Yeni yıl ile birlikte bu rakam ne kadar olacak? konuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmadı.