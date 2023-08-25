Anadolubank resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı taşıt kredisi fırsatını Ağustos ayının son haftasına özel güncelledi. Araç bedeli üzerinden yapılacak başvurularda proforma fatura bedeli ve kasko değeri dikkate alınıyor. 400 bin TL'ye kadar olan tüm taşıtlarda %70'e kadar kredilendirme oranı uygulayan Anadolubank taşıt kredisi başvurusu için belirli evraklar talep edebiliyor.

ANADOLUBANK 500 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolubank 500 bin TL, 48 ay vadeli taşıt kredisi için banka şubesi ziyaret edilebilir. Ön başvuru süreci online platform üzerinden tamamlanabilir. Ağustos ayına özel güncel faiz oranları üzerinden 0 kilometre ve ikinci el araç alımında sunduğu vade süresi 400 bin TL'ye kadar olan araçlarda maksimum 48 aya kadar ulaşıyor. Anadolubank taşıt kredisi tutarı ve vadesi satın alınacak aracın kasko değeri ve proforma fatura değerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Banka gerekli gördüğünde kefil talep edebilir.

ANADOLUBANK 500 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI

Anadolubank 500 bin TL, 48 ay vadeli taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler konuyla ilgili detaylı bilgi alabilmek için Anadolubank resmi internet sitesi, Anadolubank banka şubesi veya 0850 222 55 50 numaralı çağrı merkezi hattı üzerinden iletişime geçmesi gerekir.

Anadolubank 500 bin TL taşıt kredisi geri ödeme planı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Kredi tutarı: 500.000 TL

-Kredi vade süresi: 48 ay

-Kredi faiz oranı: % 4,49

-Kredi aylık taksit tutarı: 31.236,45 TL

ANADOLUBANK 500 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Anadolubank taşıt kredisi başvurusu için gerekli olan işte o evraklar:

-Başvuru sahibine ait; nüfus cüzdanı veya ehliyet

-Gelir belgesi/maaş bordrosu

-Serbest meslek sahibi için; işletmeye dair vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi

-Sıfır kilometre araçları için aracın proforma faturası, ikinci el araçlar için aracın ruhsat fotokopisi