Arabanız 10 Yaşından Küçük İse Bu Habere Dikkat! Garanti Süresi Ücretsiz Artacak ve Aracınızın Değeri Katlanacak. Otomotiv devi Toyota aracılığı ile yaşama geçirilen yeni çalışma ile 10 yaşın altında aracı bulunan vatandaşlara bomba gibi bir avantaj sunuluyor. Ücretsiz garanti uzatılacak ve böylelikle sistem ile ikinci el araçlar değer kazanacak.

Japon otomotiv firması Toyota, ülkemizde yeni bir çalışmaya imza atıyor. Tamamen kullanıcıların menfaatini olacak Garanti 10 uygulamasından 10 yaşın altında bulunan bütün Toyota marka araç kullanıcıları faydalanabilecek. Peki Garanti 10 uygulaması nedir, bu uygulamadan nasıl faydalanılır? Cevabı ve çok daha fazlası haberimiz…

Toyota'dan Eşi Benzeri Görülmemiş Yenilik!

Toyota markasından yapılan son dakika açıklamasına göre Garanti ON adı verilen uygulama ile 10 yaşın altında bulunan aracı bulunan bütün vatandaşlar faydalanabilir. Şu anda garanti sistemini 10 yıla kadar uzatan ve bu uygulama ile sürücülere çok büyük kolaylıklar sağlamaya çalışan Toyota servislerine gitmemiş olsalar dahi sistem kapsamına alınmaları mümkün olacak.

Toyota tarafından yaşama geçirilmesi planlanan bu sistem ile beraber 10 yaş altında Toyota aracı bulunan vatandaşlar, periyodik bir şey içinde bakımlarını yerine getirilmesi açısından araçlarını servise götürerek herhangi bir ücret ödemeden 1 yıllık Garanti hakkını elde edebiliyor. Söz konusu bu uygulama ile beraber 1 yıldan 15000 kilometre ya da 1 yıl ile 10000 kilometre daha garanti hakkı kazanabilecek olmaları ise cabası.

Toyota'dan İkinci El Araç Değerini Artıracak Uygulama

Toyota Türkiye pazarlama ve satış anonim şirketi üst yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada bu sistem ile kullanıcıların trafikte güvenliklerinin tamamen sağlanması açısından bakımlarını yaptırırken, diğer taraftan garanti süresini bir yıl daha otomatik bir şekilde uzatacak larını söyledi. Garanti uygulaması aracılığı ile Toyota kullanıcıları, arabalarının garantisini 10 yıla kadar uzatma avantajı elde edebilecek. Bunun yanında uygulama kapsamına giren 10 yaşından küçük ikinci el araçlarda ise değer artışı olması söz konusu olacak.