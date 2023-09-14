Ülke genelinde krediye erişimi sıkılaştırmaya yönelik hazırlıkların ortasında, bankalar müşterilerine finansal yardım sağlamak için son bir şans daha sunmaya çalışıyor. Bu atılımlardan birini Halkbank yaptı ve asgari ücretlilere önemli bir müjde verdi. İşte detaylar.

Asgari ücretlilerin acil ihtiyaçlarının farkında olan Halkbank, bu özel kredi kampanyasını başlatarak takdire şayan bir adım attı. Asgari ücretle çalışan bireyler Halkbank'a başvurarak nakit sıkıntılarına mümkün olan en uygun maliyetle çözüm bulabilirler. Şimdi kamu bankası Halkbank’ın özellikle asgari ücretlilere vereceği 50 bin liralık kredisinin detaylarına bakalım.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN KREDİ ALMASI ÇOK ZOR

Bankalar kredilerin maliyetini ilgili kredi riskine göre değerlendirmektedir. Faiz oranlarında son dönemde yaşanan artış, özellikle bankalar açısından önemli bir belirsizlik düzeyine işaret etmektedir. En riskli krediler arasında asgari ücretlilere verilenler yer almaktadır. Bu kredilerin geri ödenmeme olasılığı yüksektir ve bu da maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Dahası, birçok banka asgari ücretlileri krediye erişimden caydırmak için kasıtlı olarak engeller koymaktadır. Bankalar fahiş faiz oranları uygulayarak bu müşteri kesimini bireysel kredi kullanmaktan caydırmayı amaçlamaktadır.

HALKBANK’IN ÖZEL KREDİSİNİN DETAYLARI

Halkbank, kısa bir süre önce asgari ücretliler için özel olarak tasarlanmış heyecan verici bir kredi fırsatı sundu. Bu özel bireysel kredi kampanyası, asgari ücretle çalışan bireylerin ek masraf ödemeden krediye kolay erişimini amaçlıyor. Bu dikkat çekici girişimin yanı sıra Halkbank, asgari ücretlilerin kullanabileceği kredi limitini de netleştirdi. Halkbank, diğer bankalardan farklı olarak asgari ücretlilere eşit davranıyor ve ihtiyaç kredilerinde aynı üst limite erişmelerine olanak tanıyor. Örneğin bir asgari ücretli 50.000 TL ihtiyaç kredisi talep ettiğinde Halkbank bu krediyi onaylayabiliyor.

Halkbank'tan ihtiyaç kredisi kullanan asgari ücretliler için kredi maliyetleri aylık yüzde 3,35 faiz oranı üzerinden belirleniyor. Örneğin 50.000 TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vade düşünüldüğünde aylık taksit tutarı 2.775 TL oluyor. Dolayısıyla bu kredinin toplam maliyeti 114.227 TL'yi buluyor