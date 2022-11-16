Asgari ücretli çalışanların beklediği haber geldi! 2.750 TL karşılıksız ikramiye ödemesi, bu hafta hesaplarda

2.750 TL karşılıksız ikramiye ödemesi, bu hafta hesaplarda... Asgari ücretli çalışanların beklediği haber geldi! Enflasyonun yüksek olması maaşlar ne kadar yüksek olursa olsun özellikle ailelerin ve çocukları okuyan kimselerin bütçesini oldukça zorluyor.

Verilecek ikramiyenin tutarı 2.750 TL civarında olacak ve tüm çalışanlara karşılıksız olarak verilecek. Sosyal medyadan edinilen bilgilere göre ödemeler kanun teklifi meclisten geçtikten hemen sonra başlayacak ve kısa sürede milyonlarca çalışanın hesabına bu ücretler yansıtılacak.

Çalışanlar İkramiye İstiyor

Asgari ücretli çalışanlara ikramiye verileceğinin duyurulmasının ardından mecliste asgari ücretlilerin durumlarının iyileştirilmesi için farklı kanun tekliflerinin olduğu haberleri de gelmeye başladı.

Bilindiği gibi her sene bayramlarda ve yılbaşlarında emekliler ikramiye alıyorlar. İşte bunun sadece emekliler ile sınırlı kalmaması ve asgari ücretlilerinde bu imkândan yararlanması için de bir teklifin hazırlandığı ve bununda meclise sunulacağına dair sosyal medyada dedikodular dolaşıyor.

Bu teklif kabul edilirse asgari ücretli çalışanların oldukça mutlu olacakları görünüyor. Çünkü birçok asgari ücretli geçim sıkıntısı çektiğinden bayramları ve yılbaşını buruk geçiyor.

Bu yapılan açıklama yılbaşında ve bayramlarda asgari ücretlinin yüzünü güldüreceğe benziyor.

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