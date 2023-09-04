5 Temmuz tarihinde memur maaş artışı %17.55'e ulaştı. 8077 TL'lik seyyanen zam eklenerek memurun alacağı kıdem tazminatı en az 19.982 TL'ye ulaştı. Tazminatın taban tutarı ise 23.489 TL'ye çıktı.

10 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan 35.000 TL'lik avantaj elde etmiş oldu. Ocak ayında ise bu durumun Temmuz zammı ile beraber çifte zam olarak gündeme geleceği söyleniyor. Asgari ücret ve memur maaş zammı üzerinden 2024 kıdem tazminatı da etkilenecek.

DİLEKÇESİNİ 1 OCAKTAN SONRA VEREN İŞÇİ KAZANÇLI ÇIKACAK!

2023 yılı enflasyonu %58 oranında gerçekleşirse kıdem tazminatı tavan miktarı Ocak ayında bu duruma paralel olarak artacak. Enflasyonun %62 olması durumunda 23.489 TL'ye olan kıdem tazminatı tavan tutar olarak Ocak ayında 34.460 TL'ye kadar yükselmiş olacak.

Kıdem tazminatında yaşanacak artış brüt ücreti 23.500 TL olan bir işçiyi de doğrudan etkileyecek. 10 yıllık bir hizmet süresi süresi olduğu düşünüldüğünde bu işçi emekli olduğu anda 233.000 TL kıdem tazminatı alabilecek. Ancak bu işçi 1 Ocak'tan sonra dilekçesini verdiğinde 345.000 TL tazminat alacak.

O ÖDEME 17 BİN TL OLACAK!

Brüt asgari ücret 13.414 TL Aralık ayı asgari ücret zam görüşmeleri ile beraber Ocak ayında asgari ücretin %40 civarında artış yaşaması ile en düşük 17.000 TL seviyesine çıkacak. Sigorta uzmanı işten ayrılmak isteyenlerin Ocak ayını beklemesinde fayda olduğunu ifade etti.