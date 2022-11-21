2022 Opel Astra fiyatı tabuları yıktı! Böyle kampanya daha önce yapılmadı!

Opel Astra Kasım ayı itibariyle ilgileri üzerinde toplayan bir fiyat listesiyle vatandaşları mutlu etti. Geçtiğimiz Eylül ayında ülkemizde satışa çıkan Opel Astra fiyatlarını ve tüm detaylarını haberimizde verdik. Opel Astra katagorisinde pek çok ciddi rakiple yarışıyor. Peugeot 308, Volkswagen Golf, Seat Leon ve Skoda Scala gibi otomobiller ön plana çıkıyor.

Opel Astra biri dizel öteki benzinli olmak üzere iki değişik motor opsiyonuyla satılıyor. 3 silindirli 1.2 turbo benzinli motor 130hp güç ve 230 Nm tork sunarken, 6 ileri manuel ve ya 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. 4 silindirli 1.5 turbo dizel motor ise 130 hp güç ve 300 Nm tork sunarken 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor.

Opel Astra 1.2 turbo manuel ortalama 5,4 - 5,7 L, Opel Astra 1.2 turbo 8 ileri otomatik ortalama 5,6 - 5,8 L, Opel Astra 1.5 turbo 8 ileri otomatik ise ortalama 4,5 - 4,6 L yakıt tüketmektedir.

2022 Kasım Opel Yeni Astra Sıfır Araç Fiyat Listesi Mest Etti

Opel Astra 1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION 693.900 TL'den alabilirsiniz

Opel Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION 799.900 TL'den alabilirsiniz

Opel Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 869.900 TL'den alabilirsiniz

Opel Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 GS LINE 919.900 TL'den alabilirsiniz

Opel Astra 1.2 130 HP BENZİN AT8 GS 949.900 TL'den alabilirsiniz

Opel Astra 1.5 130 HP DİZEL AT8 EDITION 849.900 TL'den alabilirsiniz

haber24.com özel haber