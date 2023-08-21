Yapı Kredi banka müşterisi olanlar veya bankada müşteri hesabı oluşturacaklar için mobil başvuru ekranı açık hale getirildi. Uzun süredir kendi evine sahip olmak isteyenler kira öder gibi aylık taksitlerle yeni evinin anahtarına kısa sürede kavuşuyor.

Yapı Kredi 100 bin TL konut kredisi yüzde 3,01 aylık faiz oranı ile 120 ay vadede geri ödenebilir. Bireysel esnek geri ödeme planı ile kişinin bütçesine özel bir program doğrultusunda her kiracı ev sahibi oluyor.

YAPI KREDİ 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ NEDİR?

Yapı Kredi konut kredisi teklifi 70 yaşa kadar olan tüm banka müşterileri tarafından değerlendirilebilir. En fazla 120 ay vade seçeneği uygulanır. Taksitler ödemelerin belirlendiği dönem ve tutara göre yatırılabilir. Bireysel olarak yapılan ödemelerde ara ödeme yapılarak kalan taksit tutarı daha da az hale getirilebilir. Kredi kapatma süresini daha erkene çekenler kredi faizlerinde indirim fırsatını değerlendirebilir.

YAPI KREDİ 100 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi konut kredisi başvurusunda bulunacaklar Yapı Kredi Mobil uygulama veya bireysel internet şubesi üzerinden “Krediler” alanına girerek “Konut kredisi başvurusu” adımlarını takip etmelidir. İsteğe göre en yakındaki Yapı Kredi şubesine gidilerek ya da müşteri hizmetleri hattı üzerinden yetkili kişi ile iletişime geçilecek konu ile ilgili detaylı bilgi alınabilir.

YAPI KREDİ 100 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Yapı Kredi 100 bin TL konut kredisinden yararlanmak isteyenlerin başvuru için belirli evrakları bankaya teslim etmesi gerekiyor. Yapı Kredi 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisi başvuru evrakları şunlardır:

Başvuracak kişiye ait;

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Gelir belgesi

-Emekli için maaş cüzdanı

-Serbest meslek sahibi için vergi levhasının fotokopisi

-Son iki aya ait güncel maaş bordrosu

-Kira geliri bulunuyorsa kira kontrat fotokopisi

-İkametgah belgesi

-Satın alınacak konutun fotokopisi