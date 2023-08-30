Resmi Gazetede paylaşılan haberin detaylarında asgari ücretli çalışanların aylık 11.402 TL olarak aldığı ödemeye 500 TL ek ödeme yapılacağı açıklandı. Ek ödemeden faydalanmak isteyenlerin yeni düzenleme kapsamında talep edilen şartları taşıması gerekiyor.

Asgari ücret ödemesini 11.402 TL'den 11.902 TL'yi yükseltecek bu karar yılda iki kez uygulanan asgari ücret sonrası oluşan geçim sıkıntısına ilaç gibi gelecek.

EK ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücretli çalışana 500 TL ek ödeme yapılması teklifinin detaylarında şu sözlere yer verildi: “Asgari ücret tespiti ile işçinin günlük normal çalışma ücreti karşılığı 2023 yılı Temmuz ile Aralık dönemlerinde 500 Türk lirası olacak şekilde desteğin sürdürülmesine karar verildi.”

Resmi Gazetede yayımlanan kararın detaylarında alınan bu ek ödeme kararının, 1 Temmuz 2023 tarihi ile yürürlüğe girmesine karar verildi.

500 TL EK ÖDEME ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Resmin Gazetede paylaşılan haberin detaylarında şunlar yer alıyordu: “22 Mayıs tarihli İş Kanununun 39. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1.sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 522.maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve kanun kapsamında olan ya da olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli asgari ücret tespit komisyonu 13 Haziran tarihinde başladığı çalışmalarını 20 Haziran tarihine kadar sürdürmüş yapılan 3 toplantının sonucunda bu karara varılmıştır” denildi.

Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı onayı ile Temmuz ve Aralık dönemlerinde yatırılacak 500 TL için herhangi bir kuruma başvuruda bulunulması gerekmiyor.