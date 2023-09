Akbank Mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturanlar kampanyadan yararlanabilecek. Akbank müşterileri için sunulan bu fırsat Eylül ayı boyunca geçerliliğini koruyor. Davet Et Kazan menüsü üzerinden yapılacak başvuru kapsamında her kullanıcı davet kodu ile yakınını davet ettiği anda 7.000 TL'ye kadar chip-para kazanabilecek.

AKBANK “DAVET ET KAZAN” KAMPANYASI NEDİR?

Akbank'ın 30 Eylül tarihine kadar geçerli olan Davet Et Kazan kampanyası resmi internet sitesi üzerinden başvuruya açık hale getirildi. Akbank müşterileri yakınlarını bankaya davet ettiğinde kampanyaya katılabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen her hak sahibinin Akbank Mobil uygulama içerisinde yer alan davet et kodunu alarak yakını ile paylaşması gerekiyor. Bankaya davet edilecek her yakın için 100 TL toplamda 2.000 TL chip-para kazandırıyor. SGK emeklileri için bu rakam daha da artabiliyor.

AKBANK İLE SGK EMEKLİSİ 7 BİN TL NASIL KAZANIR?

Akbank ile Davet Et Kazan alanını kullanan SGK emeklisi maaşını Akbank'a taşıdığı anda chip-para kazanma fırsatı yakalanıyor. Her emekli yakınını bankaya davet ettiği anda 1.000 TL toplamda 5.000 TL chip-para kazanıyor. Davet et kodunu kullanan her emekli ve emekli yakını Eylül ayının boyunca toplamda 7.000 TL'ye kadar chip-para kazanmış oluyor.

Akbank'ın davet et koduna sahip olmak isteyenlerin Eylül ayı sonuna kadar banka müşterisi olması yeterli oluyor. Emeklinin 5.000 TL'ye kadar chip-para kazanabilmesi için davet kodunu alan yakını bankaya emekli maaşını taşıdığı anda Ekim ayı ile beraber ilk ödemesini hesabında buluyor.

Akbank'ın paylaştıkça kazandıran bu teklifi Akbank kart, Axess kredi kartı veya Wings kredi kartı başvuru sahipleri için geçerliliğini koruyor. Bu karta sahip olmayanlar Akbank Mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturduktan sonra yeni kart başvurusunda bulunabilir.