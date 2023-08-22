Devletin her yıl iki farklı dönemde emekliye sunduğu geri ödemesiz ikramiye bedeline ek olarak emekli maaşı aldığı banka tarafından verilen promosyonlar yeni dönemde asgari ücretli çalışan için uygulanmaya başlanacak. Memur maaşında yaşanan artış ve emekli promosyon uygulamaları özel sektörde etkisini hissettirmeye başladı.

Bankalar Ağustos ayına özel promosyon yarışını sürdürüyor. Yüksek promosyon veren bankada hesabı bulunan ücretli çalışanlar için promosyon ödemesi teklifi ile ilgili yeni açıklama geldi.

O FİRMA İŞÇİLERİNİN HER BİRİNE 14.300 TL ÖDEME YAPACAK!

Özel sektör çalışanına yönelik uygulanan promosyon anlaşması Ankara'da imzalandı. Ankara Ostim bölgesinde hizmetini sunan özel bir sanayi firması banka ile yaptığı anlaşma doğrultusunda kişi başına ödeme yapacağını açıkladı. Firma tarafından yapılan anlaşmanın detaylarında 3 yıllık maaş promosyonu olarak her çalışan için 14.300 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

O FABRİKADA ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN 3 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI!

Ankara Ostim bölgesinde hizmetini sunan sanayi firmasında toplamda 20 çalışan bulunuyor. Fabrika imzaladığı sözleşme doğrultusunda çalışanlarına sunduğu bu teklif ile büyük ilgi gördü. Banka ile yapılan sözleşme kapsamında 3 yıl boyunca geçerli olacak promosyon teklifi 14.300 TL için el sıkıştı. Bankalar ve müzakere sürecini yöneten işverenlere tüm çalışanlar teşekkürlerini iletti.

ASGARİ ÜCRETLİYE PROMOSYON UYGULAMASI YASALAŞIR MI?

Konunun detaylarında bankaların en az 8 çalışanı olan işyerlerine promosyon verdiği açıklandı. Asgari ücretle çalışanlara yeni dönemde umut olan bu uygulama sonrası böyle bir kanun yasalaşır mı? sorusu da gündeme geldi. Özel sektörlerin bankalarla yaptıkları görüşmeler doğrultusunda uyguladıkları bu yeni sistem için henüz mecliste özel bir kanun bulunmuyor.