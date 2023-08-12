Asgari ücretle çalışanlar, net 11 bin 402 TL maaş alıyor. Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle asgari ücretlinin bu maaşla geçinmesi zor oluyor. Asgari ücretle çalışanlar, fazla mesai yaparak maaşlarını artırabilir. Bunun yanı sıra ek ödeme hakları da bulunuyor.

Asgari ücretle çalışanlar bazen maaşlarını artırmak için farklı işlerle de uğraşmak zorunda kalıyor. Ancak aynı anda iki işte çalışmak yasal olmadığı için her zaman bu şekilde gelir elde etmek mümkün olmuyor. Çalışanların, işverenden bazı alacakları bulunuyor. Bunlardan biri de yıllık izin ücretidir. Yıllık iznini kullanmak istemeyenler, para olarak ödeme alabiliyor.

YILLIK İZİN ÜCRETİ 5320 TL OLARAK ÖDENİYOR

Bazı çalışanlar, yıllık izin kullanmak yerine izne karşılık gelen parayı almayı tercih ediyor. Yıllık izin ücreti, işçinin eline geçen son maaş üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti 380 TL olarak ifade ediliyor. Eğer bu işçi, işten ayrılma kararı alırsa 14 günlük 5320 TL tutarında yıllık izin ücreti alınıyor.

Asgari ücret alanlar için 14 günlük 5320 TL ödeme yapılsa da daha yüksek maaş alanlara, daha fazla ödeme yapılıyor.

YILLIK İZİN KAÇ GÜN?

Yıllık izin hakkının ne kadar olduğu, çalışanın kıdemine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 1 ve 5 yıl arası kıdemi olanlar, 14 gün yıllık izin kullanabiliyor. 5-14 yıl arası kıdemi olanlar, 20 gün yıllık izin hakkına sahip oluyor. 15 yıl ve üzerinde çalışanlar için 26 gün izin kullanma hakkı bulunuyor.

Yıllık izin tarihleri işçi ve işveren tarafından ortaklaşa olacak şekilde belirleniyor. İşlerin durumu, iş yerinde izin isteyen personel sayısına göre uygun bir tarih belirleniyor. Yasaya göre işçilerin istedikleri zaman yıllık izin hakkını kullanma fırsatı olsa da işleyişte farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Asgari ücretli çalışanlar, 14 günlük izin ücreti olarak 5320 TL ödeme alabiliyor.